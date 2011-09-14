Пятнистой кошке станет вольготнее

Постановление правительства, определяющее границы нового национального парка для сохранения дальневосточного леопарда и режим пребывания в нем людей, выйдет до конца текущего года. Заместитель председателя правительства Сергеем ИВАНОВЫМ.

Вместе с администрацией Приморского края полностью согласованы расширенные границы нового национального парка «Земля леопарда». В него включили все, что непосредственно примыкает к государственной границе с Китаем, и ряд охотничьих хозяйств. Бюджетное финансирование на содержание заповедной территории увеличилось в 3 раза.