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Пятнистой кошке станет вольготнее
14 Сентября 2011, 03:17 | Владивосток
Постановление правительства, определяющее границы нового национального парка для сохранения дальневосточного леопарда и режим пребывания в нем людей, выйдет до конца текущего года. Заместитель председателя правительства Сергеем ИВАНОВЫМ.
Вместе с администрацией Приморского края полностью согласованы расширенные границы нового национального парка «Земля леопарда». В него включили все, что непосредственно примыкает к государственной границе с Китаем, и ряд охотничьих хозяйств. Бюджетное финансирование на содержание заповедной территории увеличилось в 3 раза.
Автор: По материалам информагентств
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