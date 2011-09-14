Нам еще долго помнить их имена

Региональный список кандидатов в депутаты Госдумы от «Правого дела» в Приморском крае может возглавить сын экс-губернатора края Евгения НАЗДРАТЕНКО - Алексей. Соответствующее предложение ему направило руководство регионального отделения партии.

Так сообщает «КоммерсантЪ», а по информации «ЗР», идея привлечь в политику сына принадлежит самому экс-губернатору Приморья Евгению Наздратенко. Евгений Иванович сам вел переговоры с лидером партии Михаилом ПРОХОРОВЫМ, как только тот согласился возглавить партию.

- Мы считаем, что Алексей Наздратенко может быть наиболее достойным кандидатом. Алексей имеет юридическое образование и хорошо знаком с ситуацией в регионе,— пояснил лидер приморского отделения партии Юрий РЯБКО. Верим, но аргумент неубедительный, хорошо знакомых с ситуацией в регионе полно в самом регионе…

Даст или нет молодой адвокат свое согласие, должно быть известно на региональной конференции. На момент сдачи номера в печать это еще не было понятно.