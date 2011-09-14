Путин нажал на кнопку

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН в прошлый четверг запустил в эксплуатацию объекты первого этапа первого пускового комплекса магистрального газопровода "Сахалин-Хабаровск-Владивосток"(один из самых дорогих проектов "Газпрома").

Вопрос - есть ли для него собственный газ, повис в воздухе. На следующий день "Транснефть" объявила о завершении строительства линейной части второй очереди ВСТО. Ввод предусмотрен в следующем году, на два года раньше, чем предполагалось.

Церемония запуска газопровода прошла на причале Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в бухте Аякс на острове Русский. "Я помню, как несколько лет назад приезжал сюда и ездил вот здесь, по острову Русскому, на джипе по лесным дорожкам. Сейчас здесь возведен практически целый город, и основа всего этого, конечно, энергетика", - заявил Путин. Стоит отметить, что перед визитом премьера на острове воздвигли шатер в виде половинки земного шара, разместили для наглядной агитации макет куска газопровода с вентилем и спешно настелили зеленый дерн на песчаных склонах (отдельное спасибо узбекским рабочим). Как и все у "Газпрома", получилось красиво.

Прежде чем нажать на символическую кнопку запуска, глава правительства принял рапорт оператора диспетчерской газопровода "Сахалин-Хабаровск-Владивосток". "Давление в газопроводе выровнено и составляет 22 атмосферы. Все системы работают нормально", - с понятным волнением произнес заученную фразу оператор. Убедившись, что с давлением все в порядке, премьер и предправления "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР опустили руки на кнопку.

Досье "ЗР"

Газотранспортная система (ГТС) "Сахалин-Хабаровск-Владивосток" является одним из первоочередных объектов Восточной газовой программы. Проект реализуется "Газпромом" по поручению правительства России. Основная цель проекта - развитие газоснабжения Хабаровского края и Сахалинской области, а также организация газоснабжения Приморского края. Кроме того, ГТС создаст условия для поставок газа в страны АТР. В состав ГТС включен действующий газопровод "Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск" протяженностью 472 км и диаметром 700 мм. Также построены участки ГТС от Сахалина до Комсомольска-на-Амуре и от Хабаровска до Владивостока протяженностью 1350 км и диаметром 1200 мм. Таким образом, общая протяженность трассы превышает 1800 км.

Мощность вводимого в эксплуатацию первого пускового комплекса ГТС (объекты, необходимые для начала поставок газа) - 6 млрд куб. м.газа в год, в будущем же система сможет ежегодно транспортировать порядка 30 млрд куб. м. сахалинского газа.

Для обеспечения газоснабжения объектов саммита АТЭС-2012 построен межпоселковый газопровод от газораспределительной станции Владивостока до о. Русский (с отводом на ТЭЦ-2 Владивостока) протяженностью 34,1 км. Наиболее сложный участок данного газопровода - двухниточный переход под проливом Босфор-Восточный - не имеет аналогов в России и является уникальным объектом отечественной газовой промышленности. Длина участка под проливом составляет 3,04 км (для каждой нитки).

Пресс-служба "Газпрома" сообщила, что на начальном этапе в ГТС "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" будет поставляться государственная доля газа из проекта "Сахалин-2", а также газ из проекта "Сахалин-1". В дальнейшем основным источником для газоснабжения станут Киринское ГКМ, Киринский, Восточно-Одоптинский и Аяшский участки недр на шельфе Сахалина.

Первым потребителем газа в Приморском крае стала угольная ТЭЦ-2 Владивостока, затем газ поступит на объекты саммита АТЭС-2012 на о. Русском. В начале следующего года газ также начнет поступать на Владивостокскую ТЭЦ-1 и котельную "Северная" Владивостока.

"Проект, который наша компания реализует на Владивостокской ТЭЦ-2, технологически сложен, - рассказал генеральный директор ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК) Михаил ШУКАЙЛОВ. - Дело в том, что реконструкция оборудования проводится в условиях действующей электростанции, являющейся основным источником тепловой и электрической энергии в столице Приморья: она обеспечивает порядка 80% потребностей г. Владивостока в электрической и 60% в тепловой энергии. Тем не менее, перевод ТЭЦ на газ осуществляется энергетиками в кратчайшие сроки - вполовину короче обычных. При этом обеспечивается надлежащее качество работ и соблюдение всех технических нормативов и требований законодательства".

Активные действия по переводу оборудования на сжигание природного газа идут на Владивостокской ТЭЦ-2 с февраля текущего года. Всего за полгода была проделана масштабная работа, включавшая демонтаж пылеугольного оборудования, замену различных элементов котлоагрегатов, строительство газового и мазутного хозяйств со всей сопутствующей инфраструктурой.

На прошлой неделе газовое топливо принял реконструированный котел со станционным номером "2". Готов к приему газа котел №3. В процессе завершения модернизации находятся котлоагрегаты №5 и №6. Планируется, что они вместе с сопутствующей инфраструктурой (внутриплощадочными сетями газопровода и мазутным хозяйством) будут готовы к приему нового топлива до конца сентября. Последними в этом году, согласно утвержденному министерством энергетики РФ и согласованному краевой администрацией в рамках ФЦП проекту, будут переведены на сжигание природного газа котлоагрегаты №1 и №4.

По мнению губернатора Сергея ДАРЬКИНА, газификация края – один из приоритетных инвестиционных проектов. Перевод мощностей ТЭЦ на использование газа позволит значительно снизить затраты на топливо и уровень вредных выбросов в атмосферу. В то же время часть энергообъектов останется на привычном топливе. "Мы часть электростанций все-таки оставим на угле, который экономически эффективнее: там большой ЛуТЭК на севере Приморского края. Будем подключать наши мазутные котельные, самые главные, которые отапливают такие большие города, как Находка и Уссурийск, где живет по 200 тыс. человек. Там у нас очень высокая была стоимость тепла", - уточнил Сергей Дарькин.

Путин, в свою очередь, отметил, что в связи с вводом в эксплуатацию газопровода появляется возможность стабилизировать тарифы. "В течение двух лет нужно стабилизировать тарифы, а может и необходимо понизить", - сказал Владимир Путин. "Мы так и планируем", - ответил Сергей Дарькин, уточнив, что в следующем году повышение тарифов для населения на тепловую энергию не будет.

Путин отметил, что газ для внутреннего потребления значительно дешевле, чем тот, что идет на экспорт. "(Для Приморья) чуть повыше, чем в европейской части, но, конечно, несопоставимо с тем, что "Газпром" отправляет на экспорт. Здесь $140 за 1 тыс. кубометров. Сегодня "Газпром" за границу отправляет по $400 долларов за 1 тыс. кубов, что, естественно. Для внутреннего потребления уже в 3,5 раза дешевле. Это должно отразиться на тарифах (для населения"), - дал указание премьер.

Для надежности энергоснабжения региона премьер пообещал приморцам второй газопровод из Якутии, работы на котором начнутся уже в следующем году. С якутским поселком Витим Путин вышел на связь прямо с острова. Он поручил правительству и профильным компаниям развивать нефтепереработку в Сибири и на Дальнем Востоке, чтобы снизить цены на топливо, которые премьер назвал в этих регионах "необоснованно высокими". "Давайте так, чтобы было конкретно: поговорите с коллегами компаний, проведите совещание в Москве в министерстве энергетики, чтобы были понятны планы развития переработки в Приморье и вообще на Дальнем Востоке, с тем, чтобы стабилизировать здесь внутренние цены", - обратился Владимир Путин к зампреду правительства Игорю СЕЧИНУ.