Владивостокскую агломерацию продлили до 2021 года

Депутаты Законодательного Собрания Приморья поддержали инициативу Губернатора Владимира Миклушевского о продлении Владивостокской агломерации еще на пять лет. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», решение принято 13 июля, на итоговом заседании краевого парламента пятого созыва.

По информации департамента земельных и имущественных отношений, за годы действия закона работа в этом направлении приобрела централизованный и системный характер.

«Владивостокская агломерация подразумевает перераспределение полномочий между муниципалитетами и департаментом земельных и имущественных отношений. Создан “Центр развития территорий”, который занимается подготовкой и выдачей градостроительных планов, предоставлением земельных участков, проведением торгов и другим», – сообщили в ведомстве.

Согласно действующему закону, перераспределение полномочий на территориях Владивостокской агломерации осуществляется на срок полномочий Законодательного Собрания Приморского края пятого созыва – то есть до сентября 2016 года.

«За время работы оптимизирован процесс документооборота и налажено межведомственное взаимодействие. Департамент регулярно выезжает на территории агломерации для встреч с местными жителями, проводит консультации по оформлению документов. В течение 2015 года департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края обеспечено поступление доходов в краевой бюджет в размере 163 миллионов рублей. Более 1,5 миллиардов поступило в муниципальные бюджеты», – добавили в департаменте.

Отметим, ранее в Приморье состоялось несколько совещаний с представителями муниципалитетов, входящих в состав Владивостокской агломерации – Владивосток, Артем, Шкотовский и Надеждинский районы. Администрации территорий поддержали продление действия агломерации.

По словам мэра Артема Владимира Новикова, департаментом земельных и имущественных отношений проведена большая и трудоемкая работа, которую необходимо продолжить.

«В целом за годы работы между муниципалитетами и департаментом налажено взаимопонимание. Территории, входящие в состав агломерации – Владивосток, Артем, Шкотовский и Надеждинский районы, – получают необходимую поддержку в вопросах выделения земель и землепользования», – сообщил он.

Как отметил глава Надеждинского района Алексей Губарев, перераспределение полномочий в рамках агломерации помогает в развитии территорий.

«Сотрудничество муниципалитета с “Центром развития территорий” и департаментами проходит без сбоев. Если возникают какие-либо вопросы, мы их оперативно решаем», – отметил он.

Продление действия документа ранее поддержала и старший помощник прокурора Приморья Елена Барабаш. По ее словам, законопроект о продлении действия закона о перераспределении полномочий соответствует требованиям федерального законодательства и не содержит противоречий.

Депутаты утвердили поправки в законопроект в трех чтениях, тем самым продлив действие Владивостокской агломерации еще на пять лет – до 2021 года.

Напомним, соглашение о создании Владивостокской агломерации подписано по инициативе глав муниципалитетов в октябре 2014 года. В ее состав вошли четыре террритории – Владивостокский и Артемовский городские округа, Надеждинский и Шкотовский районы. Со стороны Администрации Приморского края соглашение подписал Губернатор Владимир Миклушевский.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.