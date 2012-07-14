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Приемкой объектов саммита АТЭС во Владивостоке займутся эксперты и общественность
ВЛАДИВОСТОК, 14 июля, ZRPRESS. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский выступил с инициативой создать группу по общественной приемке объектов, построенных к саммиту АТЭС.
13 июля губернатор Приморского края Владимир Миклушевский встретился с участниками рабочей группы по вопросу формирования в Приморье «Открытого правительства».
Во время встречи участники рабочей группы озвучили свои предложения относительно принципов формирования экспертных советов при губернаторе, а также по вопросам специализации этих советов. В частности, был предложен следующий принцип формирования экспертных советов: часть кандидатур будет предлагаться губернатором, часть – муниципальными образованиями, часть будет замещаться в порядке самовыдвижения.
Владимир Миклушевский согласился с подобным принципом, отметив, что доля участников каждого совета, предложенных губернатором, должна быть минимальной. Кроме того, глава региона рекомендовал рабочей группе по формированию «Открытого правительства» продумать критерии, по которым будут отбираться для включения в совет самовыдвиженцы и те, кого делегируют муниципальные образования.
По мнению участников рабочей группы, тематика экспертных советов может определяться исходя из приоритетов работы губернатора, а также по отраслевому принципу. Также советы могут формироваться под решение определенной задачи или для рассмотрения определенной проблемы. Как отметил один из членов рабочей группы Сергей Пушкарев, главными задачами создания экспертных советов должны стать мобилизация экспертов в той или иной сфере, предоставление возможности высказаться всем желающим, а также отбор наиболее перспективных идей и предложений.
Владимир Миклушевский высказал пожелание завершить работу по формированию экспертных советов до конца августа текущего года. По словам губернатора, советы должны стать важнейшим связующим звеном между государством и обществом. «Мне нужна система независимых оценок деятельности собственной администрации», - подчеркнул губернатор Приморья.
Также Владимир Миклушевский выступил с инициативой создать группу по общественной приемке объектов, построенных к саммиту АТЭС. «Вокруг объектов саммита ходит огромное количество слухов и предположений. Это значит, что объектам необходима независимая оценка со стороны экспертов, общественности», - подчеркнул Владимир Милушевский.
Вторая важная задача, поставленная губернатором перед группой по общественной приемке объектов саммита, – сформулировать предложения по тому, как сделать построенные объекты максимально удобными для жителей города. Владимир Миклушевский заверил участников встречи, что администрация Приморья ставит перед собой задачу включить эти объекты в городскую среду таким образом, чтобы они принесли максимальную пользу жителям края, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
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