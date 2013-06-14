Борьба с политрепрессиями во Владивостоке заинтересовала только двоих человек

В День России во Владивостоке прошел пикет против политических репрессий. Акция была организована партией «Народный альянс». Число участников не превысило… двух протестующих.

Пикет, как обозначили действо представители партии, должен был собрать единомышленников «Народного альянса» и обычных неравнодушных граждан на привокзальной площади, рядом с памятником Ленину. Однако представителей СМИ и правоохранительных органов оказалось гораздо больше, чем самих митингующих.

Отстаивать права арестованных и прочих преследуемых в России по политическим мотивам вызвались только двое активистов, главным из которых оказался член партии «Народный альянс», а заодно и движения ТИГР Юрий КУЧИН. Надо сказать, завсегдатай подобных митингов. Остальные же члены партии участвовать в пикете и поддержать своего коллегу почему-то не захотели.

- Протестная активность всегда идет волнами. Уверен, вслед за спадом, который мы можем наблюдать сегодня, последует очередной подъем гражданской активности. Ну а, следовательно, чтобы данный подъем наступил, необходимо проинформировать жителей Владивостока по данной проблеме. Я не рассчитываю на то, что поддержать нас придет много людей. Главное на сегодняшний день – арестованные должны знать, что у них есть надежная опора, поддержка, пускай и в лице хотя бы двух человек, - заявил Юрий Кучин.

Однако два человека не смогли привлечь внимания граждан. На площади не нашлось ни одного заинтересованного лица. В итоге к участникам митинга обратилась пенсионерка, высказав свою точку зрения.

- Благодаря верховной власти, Путину в России наблюдается стабильность и мир. Мы можем свободно дышать, радоваться жизни. Но сравнивать президента с крысой…. Необходимо думать о дальнейшем развитии страны, а не искать способы очернить власть, - отчитала протестантов Лидия Петровна.

Возможно, незаинтересованность граждан и самих членов движения - знак того, что актуальность данной проблемы начала ослабевать, и организаторы митинга понимают, что жители Владивостока не считают движение против политических репрессий необходимым и действенным.

Что касается дальнейших действий партии «Народный Альянс», Юрий Кучин сообщил, что подобные пикеты будут проводиться столько, сколько ее члены посчитают нужными, вне зависимости от количества участников. Остается вопрос: а сочтут ли в следующий раз нужными данные выступления граждане?

Анжелика ВАСЬКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

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