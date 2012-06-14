Коммуно-патриоты провели во Владивостоке свой первый митинг

ВЛАДИВОСТОК, 14 июня, ZRPRESS. Свой первый митинг во Владивостоке провела 12 июня приморская ячейка Всероссийского движения «Суть времени». Новая для Приморья политическая организация намерена объединить вокруг себя все «левые» силы, включая КПРФ. В первую очередь, против несистемной оппозиции, которая с декабря прошлого года проводит в Москве массовые акции протеста.

Сильный дождь, временами переходящий в ливень, не смог помешать активистам организации «Суть времени» провести свой первый митинг в краевом центре Приморья. В сквере им. Лазо собрались примерно десяток молодых ребят в красных куртках с надписью на спине «СССР 2.0» и около пятидесяти людей пенсионного возраста.

Активисты держали лозунги: «За народ и СССР 2.0!», «Нет базам НАТО в России!», «За прямую демократию!», «Нет вступлению в ВТО!», «За историческую правду!», «Нет Ювенальной Юстиции!», «За науку, культуру, образование и здравоохранение!», «Нет либеральному курсу Кремля!», «За социальную справедливость!».

— Что мы празднуем 12 июня? 12 июня 1991 года был принят закон о суверенитете РСФСР. Так как РСФСР была ядром Советского Союза, то этот закон стал официальным заключительным этапом уничтожения СССР. Развал Союза был организован предательской частью номенклатуры и криминальными элементами, которые захватили власть в результате перестройки. Так образовался правящий криминально-буржуазный класс, который считает своим долгом уничтожить все советское: промышленность, сельское хозяйство, науку, образование, здравоохранение, армию и, самое главное, — советского человека, — возмущается координатор приморской ячейки Всероссийского движения «Суть времени» Николай САВИН. — Особым цинизмом и моральным издевательством над советским народом является объявление 12 июня праздником. Они назвали его Днем Независимости. Независимости от кого? России от Белоруссии и Украины? Независимости от совести и разума? В этот день мы предлагаем всем патриотам и коммунистам объединиться и «отметить» этот «праздник» решительным протестом против цинизма власти. Власти, которая развалила великий союз и пожирает его остатки.

Впрочем, выступающие критиковали власть вскользь, причем без имен. Зато они подробно клеймили позором, называя по именам, оппозиционеров, возглавивших митинги, которые с декабря 2011 года сотрясают Москву.

Досье «ЗР»

Основал движение «Суть времени» известный публицист Сергей КУРГИНЯН. С 19 июля 2010 года на Пятом телеканале стала выходить телепередача «Суд времени», на которой происходили обсуждения исторических событий и персоналий в форме судебного заседания. В качестве основных оппонентов выступали Леонид Млечин и Сергей Кургинян. Передача вызвала общественный резонанс. Последний выпуск передачи вышел на экраны 30 декабря 2010 года. После окончания передачи, Кургинян начал цикл авторских интернет-передач «Суть времени» в формате лекции, где изложил свои взгляды на причины распада СССР, перспективы развития современной России, а также политическую ситуацию в мире и связь ее с предыдущими двумя вопросами. По словам автора передача была задумана как возможность продолжить в кругу единомышленников обсуждение, начатое в передаче «Суд времени». На базе передачи был создан виртуальный клуб «Суть времени». 7 ноября 2011 года Сергей Кургинян со своими сторонниками провели свой первый митинг, который прошел под советскими знаменами и флагами движения, сопровождался лозунгами, стихами, песнями и собрал около 300 участников. Особый резонанс вызвал организованный Кургиняном 24 декабря на смотровой площадке Воробьевых гор митинг, который прошел одновременно с митингом оппозиции на проспекте Академика Сахарова и по замыслу организаторов должен был стать ему альтернативой. Аналогичные акции, направленные против «либеральной оппозиции» сторонники Кургиняна провели 4 и 23 февраля, 5 марта и 15 мая. В настоящее время «Суть времени» активно создает свои филиалы по стране. На сегодняшний день она насчитывает в своих рядах около 3 тыс. активистов.

Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог».