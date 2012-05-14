В администрации Владивостока произошли кадровые изменения

ВЛАДИВОСТОК, 14 мая, ZRPRESS. С 14 мая ушли в отпуск с последующим увольнением по собственному желанию первый заместитель главы администрации города Владивостока Алексей Сухов и заместитель главы администрации Владивостока - начальник управления жилфонда Александр Табаченко.

Вопросы новых назначений находятся в стадии решения, сообщает пресс-служба администрации города.

Меж тем, как сообщил РИА «Дейта» информированный источник в мэрии Владивостока, 14 мая на аппаратном совещании в городской администрации был представлен новый вице-мэр администрации города Владивостока – Роман КАРМАНОВ.

Роман Карманов займет кресло Алексея Литвинова, вице-мэра, осуществлявшего вопросы общей политики органа местного самоуправления в сфере рекламной деятельности; в сфере делопроизводства и документооборота администрации Владивостока; управлением информационно-программного обеспечения, организацией внешних связей.

Алексей ЛИТВИНОВ назначен первым вице-мэром Владивостока.

«Золотой Рог».