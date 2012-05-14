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В администрации Владивостока произошли кадровые изменения
ВЛАДИВОСТОК, 14 мая, ZRPRESS. С 14 мая ушли в отпуск с последующим увольнением по собственному желанию первый заместитель главы администрации города Владивостока Алексей Сухов и заместитель главы администрации Владивостока - начальник управления жилфонда Александр Табаченко.
Вопросы новых назначений находятся в стадии решения, сообщает пресс-служба администрации города.
Меж тем, как сообщил РИА «Дейта» информированный источник в мэрии Владивостока, 14 мая на аппаратном совещании в городской администрации был представлен новый вице-мэр администрации города Владивостока – Роман КАРМАНОВ.
Роман Карманов займет кресло Алексея Литвинова, вице-мэра, осуществлявшего вопросы общей политики органа местного самоуправления в сфере рекламной деятельности; в сфере делопроизводства и документооборота администрации Владивостока; управлением информационно-программного обеспечения, организацией внешних связей.
Алексей ЛИТВИНОВ назначен первым вице-мэром Владивостока.
«Золотой Рог».
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