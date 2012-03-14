Сергей Дарькин с супругой отдыхают во Франции

Экс-губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН неделю назад вылетел на отдых во Францию вместе со своей супругой Ларисой БЕЛОБРОВОЙ.

Как сообщает VL.ru со ссылкой на телефонный разговор с Ларисой Белобровой, супруги вернутся во Владивосток «дней через десять». Подтверждением тому и отмена 9 марта спектакля «Товарищ» в театре им. Горького, в котором играет жена экс-губернатора. «Я сейчас на лыжах катаюсь, неудобно разговаривать», - сказала Лариса Белоброва.

По неподтвержденной информации, Сергей Дарькин с 2002 г. имеет во Франции не только земельный участок, но и коттедж. Поговаривают, что приморские бизнесмены дружно обустроились в одной деревне на юге Франции.