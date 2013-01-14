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Год Китая в России откроет Владивосток

14 Января 2013, 17:39 | Владивосток

17 января во Владивостоке в отеле "Хендэ" состоится презентация г. Муданьцзяна.  В мероприятии примет участие первый секретарь Муданьцзянского комитета КПК Чжан Цзинчуань и председатель Законодательного Собрания Приморского края Виктор Горчаков.

Нынешний визит делегации городаМуданьцзяна в Приморье - первый в 2013 году, объявленном  годом Китая в России. В прошлом году приморская делегация приняла участие в мероприятиях, посвященных году российского туризма в Китае и 63-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. В туристическом комплексе озера Цзинбоху Муданьцзяна состоялся конкурс русского языка среди китайских студентов. Народное Правительство города Муданьцзяна ведет активную работу по расширению сети учебных заведений, преподающих русский язык, и уже четвертый раз совместно с педагогическим институтом выступает организатором конкурса русского языка. История русского языка в Китае насчитывает уже три столетия, это был первый европейский язык, который начали преподавать в Китае.

Как отметил начальник канцелярии иностранных дел г.Муданьцзяна Чжао Ли Си, соревнования призваны стимулировать интерес к изучения русского языка среди китайских студентов. "Муданьцзян – лидер среди городов Китая по торговому обороту с Россией. Язык является носителем культуры, традиций и национального духа, мостом для коммуникации и сотрудничества людей. Развитие Муданьцзяна, в том числе как туристического центра, невозможно без подготовки специалистов, хорошо знающих русский язык, и Правительство города будет поддерживать студентов, решивших выбрать его для изучения", - отметил Чжао Ли Си.

2013 год объявлен Годом Китая в России. Презентация Муданьцзяна во Владивостоке  открывает череду мероприятий, направленных на укрепление сотрудничества между странами.

Начало в 16.00 в зале "Даймонд" отеля "Хендэ". 

Газета «Золотой Рог», Владивосток. Фото Игоря Кравца.

Автор: Пресс-служба ЗС ПК
Теги: туризм  международное сотрудничество  АТР  Законодательное Собрание Приморского края  китай 



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Комментарии

  • Псевдоним20:35, 14.01.2013#

    "стимулировать интерес к изучениЯ русского языка " надо сначала у русских журналистов и корректоров.

  • Псевдоним20:55, 14.01.2013#

    А год Узбекистана уже давно начался. Настала очередь Китая.

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