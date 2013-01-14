В Приморском крае совершенствуется система пожарной безопасности

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление Правительства о федеральной целевой программе «Пожарная безопасность в РФ на период до 2017 года».

В рамках программы предусмотрено строительство 37 и реконструкция 136 многофункциональных пожарных депо в 58 субъектах РФ.

В частности в Приморском крае в течение пяти лет будут построены 25 пожарных депо, краевой учебный пункт для пожарных. В этом году завершится строительство пожарного депо в Пограничном районе Приморья. Здание спроектировано по типу производственно-технического центра и рассчитано на четыре выезда пожарных автомобилей, штат сотрудников планируется увеличить до 45 человек, В пожарном депо будет располагаться специализированная тренировочная база, состоящая из тепло - и дымокамеры, а также учебная башня, необходимая для отработки силы и ловкости у пожарных.

Постройка нового депо позволит пожарным приезжать на место происшествия в нормативное время, что поможет избежать трагедий. Кроме того, будет увеличен штат сотрудников пожарной части до 45 человек. Планируется, что новое депо будет обеспечивать пожарную безопасность не только поселка Пограничный, но и прилегающих населенных пунктов. В эксплуатацию его обещают сдать в ноябре этого года.

Для нового депо уже приобретены три автомобиля повышенной проходимости, новые 17-метровые лестницы для тушения пятиэтажных зданий.

В целом комплекс мероприятий призван сократить количество пожаров на объектах экономики и населенных пунктах края на 10 процентов, создать необходимые условия для успешной эвакуации людей при пожарах.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.