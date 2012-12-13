Владивосток продолжают очищать от незаконной рекламы

За минувшую неделю во Владивостоке произведен демонтаж семи рекламных конструкций, не имеющих предусмотренного законодательством разрешения.

На этот раз демонтажу подверглись: рекламные кронштейны на здании по адресу ул. Прапорщика Комарова, 25а, отдельно стоящий щит на трассе Дефриз-Седанка-Патрокл, а также щит и кронштейн на опоре по ул. Спортивная, 4, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Помимо этого, в ходе проведения плановой проверки на предмет размещения самовольно установленных рекламных конструкций управлением регулирования рекламной деятельности администрации Владивостока было выдано 42 предписания о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций.

Стоит отметить, что работа в этом направлении является важной задачей администрации города и нацелена на очищение улиц приморской столицы от незаконной, невписывающейся в архитектурный облик города рекламы.

В случае неисполнения предписания владелец рекламной конструкции, не имеющей разрешительной документации, несет административную ответственность по ст. 14.37 КоАП РФ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.