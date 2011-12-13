Появился сайт саммита АТЭС-2012 во Владивостоке

Адрес сайта саммита АТЭС - 2012 года http://www.apec2012.ru/.

На нем уже опубликована программа мероприятий, которые будут проходить в рамках саммита, и предшествующих ему. Правда, организаторы уточняют, что даты начала мероприятий могут по необходимости изменяться. Контакты для аккредитации выведены отдельной кнопкой. На сайте уже есть фото и информация о готовности Владивостока к международной встрече. Сайт на английском языке, но переключиться на русский можно одним кликом.

«Золотой Рог».