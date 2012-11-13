Дело приморских другороссов поступило на повторное рассмотрение

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноября, ZRPRESS. Дело лидеров Приморского отделения партии «Другая Россия» поступило на новое рассмотрение в Ленинский районный суд Владивостока. Его будет рассматривать судья Наталья ВЫГОЛОВА. Однако другороссы намерены заявить ей отвод.

Напомним, 21 июня 2012 года судья Ленинского районного суда Владивостока Роман ЧЕРНЫШОВ приговорил обоих другороссов к крупным штрафам. Игорь Попов был признан виновным в участии в запрещенной по решению Мосгорсуда в 2007 году «Национал-большевистской партии», а также в разжигании ненависти к социальной группе «представители власти» и «правоохранительные органы», за что он был осужден к выплате 150 тыс. рублей.

Александр КУРОВ был осужден по тем же статьям и кроме того признан виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности по ст. 280 ч.1 УК, за что он должен был выплатить 350 тыс. рублей. Другороссы вину не признали в полном объеме и заявили, что считают их дело политическим заказом, а судью обвинили в предвзятости.

«Судья Чернышов является бывшим сотрудником ФСБ. Во время ведения процесса он проявил свою заинтересованность в обвинительном приговоре. Все ходатайства о вызове экспертов, проводивших экспертизы видеозаписей публичных выступлений подсудимых, листовок, флагов и иных средств наглядной и прочей агитации, были отклонены», — заявил Игорь Попов.

По его словам, были и процессуальные нарушения. Например, искажены показания свидетелей в протоколе судебного заседания. Причем сам протокол был предоставлен защите только после вынесения приговора. Постановления о привлечении в качестве обвиняемых следователь подписал после вынесения приговора…

Адвокат Алиса МАМОНТОВА обратила внимание на то, что суд первой инстанции упустил из виду пункты Постановления Пленума Верховного Суда РФ «Об уголовных делах о преступлениях экстремистской направленности». В документе сказано, что «пределы допустимой критики в отношение политических и религиозных организаций и деятелей значительно шире, чем в отношение простых граждан и данную критику нельзя рассматривать, как действие, направленное на разжигание ненависти либо вражды».

Судебная коллегия приморского краевого суда, рассмотрев кассационную жалобу, вынесла Постановление об отмене приговора лидерам регионального отделения партии «Другая Россия» и направила дело на новое рассмотрение в ином составе суда. Приморские другороссы отпраздновали свою первую победу в судебных инстанциях. Впрочем, она может стать для них «пирровой» победой.

«Наш адвокат считает передачу дела судья Выголовой наихудшим для нас вариантом. Так что мы будем требовать ее отвода и у нас есть для этого основания», — заявил «ЗР» Игорь Попов.

Олег ЖУНУСОВ.