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Китайцы "оккупировали" остров Русский
13 Сентября 2018, 11:03 | Владивосток
Каждый шестой участник Восточного экономического форума представлял Поднебесную
Самой многочисленной иностранной делегацией на IV Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке стала китайская – 1 тыс. 096 человек. При этом общее количество делегатов форума составило 6 тыс. человек, сообщил вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ.
Делегация Японии во главе с премьер-министром Синдзо АБЭ насчитывала 570 человек, Республики Корея - 335 человек. КНДР представляли 12 человек. В форуме участвовало более 340 глав иностранных компаний, 383 - российских.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото фотобанка ВЭФ.
Автор: Олег Клименко
Теги: китай КНДР владивосток Трутнев Япония
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