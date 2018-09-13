Китайцы "оккупировали" остров Русский

Каждый шестой участник Восточного экономического форума представлял Поднебесную

Самой многочисленной иностранной делегацией на IV Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке стала китайская – 1 тыс. 096 человек. При этом общее количество делегатов форума составило 6 тыс. человек, сообщил вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ.

Делегация Японии во главе с премьер-министром Синдзо АБЭ насчитывала 570 человек, Республики Корея - 335 человек. КНДР представляли 12 человек. В форуме участвовало более 340 глав иностранных компаний, 383 - российских.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото фотобанка ВЭФ.