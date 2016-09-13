Елена Новицкая: "Наша задача - создать правовую базу, способствующую динамичному развитию Владивостока и повышению качества жизни населения"

Нормотворческая деятельность Думы города Владивостока направлена на обеспечение динамичного и устойчивого экономического и социального развития города, создание комфортных условий для жизни населения. Только в 2015 году Дума приняла 164 решения и 82 муниципальных правовых акта. О чем эти документы, Деловой газете "Золотой Рог" рассказала председатель Думы города Владивостока Елена НОВИЦКАЯ.

Решения Думы направлены на повышение деловой активности

Одним из ключевых факторов успешного социально-экономического развития города является повышение деловой активности, развитие предпринимательства, создающего современные производства и новые рабочие места. Этому важному сектору экономики Дума города Владивостока уделяет самое пристальное внимание.

Решением Думы Владивостока в 2015 году установлены пониженные ставки налога для индивидуальных предпринимателей, обладающих правом собственности на объекты недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется исходя из кадастровой стоимости указанных объектов налогообложения. На 2015 год - 0,2 процента, на 2016 год - 0,3 процента.

В 2015 году освобождены от уплаты земельного налога организации в отношении земельных участков, предоставленных для строительства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Данная льгота продлена и на текущий год, что будет способствовать скорейшему завершению строительства и вводу в эксплуатацию участков съездов автомобильной дороги пос. Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл к улично-дорожной сети в районе улиц Фадеева, Космонавтов и Снеговой, которые значительно разгрузят улично-дорожную сеть в районе бухты Тихой и в районе микрорайона Снеговая Падь и позволят жителям города и оперативным службам быстро добираться в необходимые пункты назначения.

Формированию круга эффективных собственников, ориентированных на долгосрочное развитие бизнеса, поступлению дополнительных средств в бюджет города способствует утвержденная Думой программа приватизации муниципального имущества, не предназначенного для решения вопросов местного значения. Реализация муниципального имущества осуществляется на аукционах, что обеспечивает равный доступ предпринимателей к муниципальным помещениям, выставляемым на торги. Субъекты малого и среднего предпринимательства при приватизации пользуются преимущественным правом выкупа арендуемых помещений. Для них предусмотрена рассрочка платежа сроком на пять лет. Это позволило многим предпринимателям стать собственниками помещений, в ремонт которых они до этого вложили собственные средства, и развивать свой бизнес. В 2015 году доход в бюджет города от реализации муниципального имущества составил 257,6 млн рублей.

В целях оказания предпринимателям имущественной поддержки решением Думы Владивостока утверждается перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания такой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. По состоянию на 1 января 2016 года в указанный перечень входит 46 объектов муниципальной недвижимости общей площадью 3,54 тыс. кв. м.

За счет средств городского бюджета оказывается 12 видов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства путем предоставления им субсидий на возмещение части затрат. За 2015 год 75 субъектам малого и среднего предпринимательства было предоставлено субсидий в сумме 22,95 млн рублей.

Поддержка одаренных детей

и многодетных семей

В области социальной политики Думой Владивостока утверждены бюджетные ассигнования на создание в городе доступной среды для маломобильных граждан, в том числе в зонах отдыха. Кроме того, создаются группы для развития детей с ограниченными возможностями здоровья.

За счет средств городского бюджета, утвержденного Думой Владивостока, осуществлялась поддержка одаренных детей и творческих коллективов в области культуры и искусства. В 2015 году решением Думы Владивостока повышен размер стипендии: одаренным детям - с 9 тысяч рублей до 15 тысяч рублей на одного учащегося, детским творческим коллективам – с 30 тысяч до 50 тысяч рублей на коллектив. Ежегодно выплачивается 25 стипендий одаренным детям и три - творческим коллективам. Уверена, это станет для юных талантов стимулом для новых побед и достижений.

В результате выделения бюджетных ассигнований на строительство и реконструкцию зданий дошкольных учреждений, открытие дополнительных групп в 2015 году во Владивостоке полностью решен вопрос об обеспечении детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в детских садах. В системе школьного образования средства бюджета выделялись на создание условий для внедрения федеральных государственных стандартов общего образования: установку электронных образовательных комплексов, интерактивных досок, оборудование современных кабинетов физики, химии, биологии.

Особого внимания заслуживает принятие Думой города Владивостока правовых актов, необходимых для реализации Закона Приморского края, дающего многодетным семьям право на бесплатное получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Дума Владивостока утвердила выделение бюджетных ассигнований на мероприятия по обеспечению таких участков коммунальной и дорожной инфраструктурой. Решением Думы города Владивостока для многодетных семей упрощен порядок оформления разрешения на снос зеленых насаждений на выделенных им участках. Также предусмотрено, что вырубка, обрезка и пересадка древесно-кустарниковой растительности без оплаты компенсационной стоимости допускаются как при вырубке зеленых насаждений под пятно застройки при осуществлении индивидуального жилищного строительства, так и в случае обеспечения таких земельных участков инженерной инфраструктурой. Эти меры позволяют многодетным семьям сократить время и расходы на оформление документов на снос зеленых насаждений и быстрее приступить к строительству собственного дома.

В целях создания единого правового пространства

Дума города Владивостока провела значительную работу по приведению муниципальных правовых актов в соответствие с динамично меняющимся федеральным законодательством в целях создания единого правового пространства. В 2015 году такие решения Думы составили 53 процента от общего количества принятых решений.

Продолжалась работа по приведению Устава города Владивостока в соответствие с изменениями федерального и краевого законодательства. Изменения вносились по вопросам получения профессионального образования и повышения квалификации депутатами, главой города, муниципальными служащими, что необходимо для повышения эффективности муниципального управления. Утвержден был новый порядок избрания главы города из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Теперь будет учитываться профессиональный уровень, образование, опыт работы кандидата на должность главы города. Вскоре депутаты рассмотрят еще одно изменение в Устав, связанное с наделением органов местного самоуправления полномочием по осуществлению промышленной политики, что необходимо для экономического развития города.

Поддержка общественных инициатив

В 2015 году по инициативе Думы проведены пять публичных слушаний по проекту бюджета Владивостокского городского округа на очередной финансовый год, отчету об исполнении городского бюджета за предыдущий год и по внесению изменений в Устав города. Проводились круглые столы о перспективах социально-экономического развития Владивостока, заседания рабочих групп по предотвращению загрязнения акватории морского порта Владивосток; по порядку использования муниципальных объектов недвижимого имущества для размещения рекламных конструкций; по вопросу народных дружин.

Одним из важнейших направлений деятельности депутатов Думы является работа с обращениями граждан. В 2015 году в Думу города Владивостока поступило 642 обращения граждан. Депутаты регулярно проводят приемы жителей в своих избирательных округах, в Думе города Владивостока, продолжается практика проведения выездных приемов. В 2015 году были проведены приемы граждан на острове Русском, в этом году - на острове Попова.

Учитывая обращения граждан, и в целях устранения правового пробела в законодательстве Дума города Владивостока внесла в Законодательное Собрание Приморского края законопроект, который предусматривал обязательное рассмотрение вопроса об изменении территории ТОС на собрании, конференции граждан. Также - обязательное изменение территории ТОС в случае исключения участников из состава ТОС. Данный законопроект был поддержан Законодательным Собранием Приморского края.

Некоторые из обращений граждан легли в основу наказов избирателей. В 2015 году на выполнение 84 наказов в бюджете города было предусмотрено более 151 млн рублей. В числе наказов: ремонт дорог, тротуаров, лестниц, подпорных стен, установка леерных ограждений, остановочных павильонов, восстановление уличного освещения, озеленение. В частности, отремонтирована аварийная подпорная стена у МБОУ СОШ № 75. Осуществлен ремонт подъездных дорог к таким социально значимым объектам, как МБДОУ «Центр развития - детский сад № 8», к школам № 53 и № 54, КГБУЗ «Владивостокский клинический роддом № 3». Восстановлено асфальтовое покрытие внутриквартального проезда в районе детского сада № 182, асфальтирован тротуар в районе МБОУ СОШ №7. Эти мероприятия позволили обеспечить безопасность дорожного движения на этих участках. В ходе выполнения наказов избирателей перенесена теплотрасса, проходившая под социальным корпусом Владивостокской клинической больницы № 4, что обеспечило безопасность пациентов социального отделения, которая могла быть под угрозой в случае аварии на трубопроводе. При проведении этих работ была подведена тепловая сеть и подключен к централизованному отоплению многоквартирный жилой дом, расположенный по улице Воропаева, 18а.

Выполнению наказов депутаты уделяют самое пристальное внимание, так как это позволяет решать многие общественно значимые вопросы в части благоустройства жилых микрорайонов города и создавать более комфортные условия проживания во Владивостоке.

Будущее Владивостока зависит от нас!

В период летних каникул в Думе города Владивостока прошел первый Гражданский форум, на котором было поддержано предложение о создании при Думе города Владивостока общественной палаты. Представительство в ней различных общественных организаций позволит депутатам установить постоянное взаимодействие с некоммерческими организациями, оперативно реагировать на запросы общества, принимать меры для решения возникающих проблем, поддерживать общественные инициативы, полезные для города, что очень важно, потому что только совместными усилиями мы сможем сделать наш город комфортным и процветающим.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото из архива.