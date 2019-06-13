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В администрации Приморья появится новая должность
Имена двух новых вице-губернаторов назвал глава Приморья Олег Кожемяко в ходе встречи с журналистами – участниками шестого Дальневосточного МедиаСаммита-2019. Ими стали действующие руководители департаментов администрации Приморского края.
С 14 июня новую для администрации края должность вице-губернатора – директора департамента здравоохранения Приморского края, курирующего вопросы физической культуры и спорта, займет Виктор Фисенко. Аналогично директор департамента образования Приморского края Наталья Бондаренко станет заместителем главы региона по данному направлению и будет курировать вопросы культуры и охраны объектов культурного наследия.
«В силу того что начинаем формировать новую структуру, нам нужно дать людям полномочия. Частая смена власти в департаментах несколько дезавуирует их работу. Мы министерства делаем, чтобы они стали, в том числе, ведомствами по принятию политических решений. Министры – это люди, которые погружены в тему глубоко и отвечают за свои направления. Не может один вице-губернатор понимать все досконально в спорте, культуре, образовании и здравоохранении», – заявил Олег Кожемяко.
Досье газеты «Золотой Рог»
Виктор Сергеевич Фисенко родился в Новокузнецке Кемеровской области. В 2001 окончил году Сибирский государственный медицинский университет по специальности «фармация». В 2001-2008 годах работал в практическом здравоохранении по основной специальности. В период с 2008 по 2013 годы занимал различные должности в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения (Москва), начиная от ведущего специалиста-эксперта до заместителя начальника управления. С 2013 по 2019 годы – начальник управления контроля за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения Росздравнадзора. Имеет ученую степень: кандидат фармацевтических наук. В январе 2019 года начал исполнять обязанности директора департамента здравоохранения Приморского края.
Наталья Валерьевна Бондаренко родилась в Находке. В 1989 году окончила Дальневосточный государственный университет по специальности «правоведение». В 1990-2008 годах оказывала юридическую помощь в статусе адвоката Приморской краевой коллегии адвокатов. Специализировалась на трудовых и гражданских делах. С июня 2008 года по апрель 2019 года возглавляла управление образования администрации Находкинского городского округа. С 18 апреля 2019 года – и.о. директора департамента образования Приморского края.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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