Большая часть помещений выставляется на аукцион впервые. Как прокомментировали специалисты Агентства по продаже муниципальных земель и недвижимости , объекты расположены в первых и цокольных этажах зданий, находятся в хорошем техническом состоянии и пригодны для размещения различных предприятий торговли, услуг, офисов, складов.

Большие торги по продаже городских помещений назначены во Владивостоке на 26 июля. На этот раз в списке – 15 объектов в разных районах краевого центра.

Площадь недвижимости – самая разная: от 8 до 471 квадратного метра.

Есть помещения на проспекте 100-летия Владивостока, на острове Русском, на улицах Светланской, Нейбута, Луговой, Зои Космодемьянской, Шишкина и других.

Продажа муниципальных помещений в собственность предпринимателей – процесс, благоприятный для развития малого бизнеса в городе. Не менее важным является сам порядок организации торгов. По поручению главы Владивостока Игоря Пушкарёва, в краевом центре создана и стабильно действует информационно прозрачная и понятная система продажи имущества, аукционы проходят в полном соответствии с законодательством, предприниматели имеют открытый и равный доступ к городской собственности.

Оценку помещений проводит независимая экспертная организация. Участниками аукциона в последнее время становится все больше предпринимателей, в итоге цена на объекты нередко в ходе торгов заметно подрастает, что хорошо сказывается на пополнении местного бюджета. Однако нередко «квадраты» уходят без серьезной конкуренции - по цене близкой к начальной.

В преддверии аукциона претенденты на покупку могут осмотреть помещения, прицениться, спланировать дальнейшее развитие своего бизнеса. Дата окончания приёма заявок – 5 июля.

Вся информация о предстоящих торгах размещена на сайте vlc.ru и torgi.gov.ru. Справки по тел. 8 (423) 261-43-85, 244-60-16. МКУ «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости».

ZRPRESS.Ru, Владивосток