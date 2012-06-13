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Следственный комитет заподозрил администрацию Владивостока
Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в администрации Владивостока, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по Приморскому краю Аврора РИМСКАЯ.
По результатам рассмотрения сообщения о преступлении, прокурором Владивостока возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий группой работников администрации города Владивостока.
По версии следствия, в марте 2012 года группа работников администрации под надуманным предлогом проведения командировки для посещения выставки в Гонконге получила денежные средства из бюджета Владивостокского городского округа. Вместе с тем работники администрации, выехав в Гонконг, фактически находились в туристической поездке и денежные средства, выделенные им из бюджета для проведения командировки, тратили по своему усмотрению. Деньги также были израсходованы на билеты до места следования и обратно. В результате мошеннических действий из бюджета Владивостокского городского округа похищены деньги в сумме свыше 250 тыс. рублей.
Как указывается на информационно-аналитическом портале «Бизнес в Китае», в марте в Гонконге прошла выставка тканей Interstoff Asia Spring 2012, на которой были «представлены белье и купальные костюмы, пряжа, вышивка и аксессуары».
По уголовному делу проводятся следственные действия. По подозрению в совершении мошенничества, как сообщает пресс-служба следственного комитета, задержаны трое - вице-мэр Людмила БЕЛЯКОВА, советник главы администрации Елена АЛЕШИНА и референт управления содержания жилищного фонда и городских территорий Анна ШЕВЧЕНКО.
Как сообщила Аврора РИМСКАЯ, задержанным чиновникам администрации Владивостока грозит до 6 лет лишения свободы, а также штраф до 10 тысяч рублей. Но это при условии, если не будет изменена статья, по которой следственные органы инкриминируют преступление.
Глава города Игорь ПУШКАРЕВ не согласен с обвинением: «Мы отправляем свои делегации по обмену опытом, встречаем делегации с других городом, - сказал он в интервью телеканалу «Дождь». - Наша делегация ездила по приглашению - посмотреть, как делаются международные выставки, как они проводятся. Соответственно были командировки, была эта поездка, как и многие другие. У нас не впервые обыски делали, и все заканчивалось тем, что обвинения были необоснованны. Будем разбираться. Безусловно, это неприятно, это не способствует настрою на работу».
Игорь Пушкарев добавил, что допросы его подчиненных продолжались до самого утра. При этом были нарушения - к чиновникам долгое время не пускали адвокатов.
По мнению депутата ЗС ПК, Владимира БЕСПАЛОВА, имеет право на существование версия, что выстраиваются комбинации, направленные против мэра. Напомним, выборы главы краевого центра должны состояться весной будущего года, и Игорь Пушкарев заявил о намерении в них участвовать.
Нынешний инцидент в мэрии не единственный. За нарушения трудового законодательства по инициативе прокурора Владивостока первый заместитель главы администрации города Екатерина ХИМИЧ привлечена к административной ответственности. Об этом сообщила старший помощник прокурора Приморья Елена ТЕЛЕГИНА.
В ходе проверки соблюдения трудового законодательства в администрации города выявлены факты нарушения сроков выплаты заработной платы, нарушения сроков произведения окончательного расчета, а также сроков оплаты отпусков. 10 мая текущего года главе города внесено представление об устранении нарушений закона.
Постановлением Государственной инспекции труда в Приморском крае 4 июня Екатерина Химич признана виновной в совершении указанного административного правонарушения и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 4 000 рублей.
P.S. Задержанным чиновницам администрации следователь избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Юрий РОГОВ, "Золотой Рог".
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