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Игорь Шувалов прошелся по мосту через пролив Босфор Восточный
ВЛАДИВОСТОК, 13 апреля, ZRPRESS. Первый заместитель Председателя Правительства РФ Игорь Шувалов осмотрел мостовой переход через пролив Босфор Восточный. Первый вице-премьер вместе с министром транспорта Игорем Левитиным, министром регионального развития Виктором Басаргиным и губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским прошел по мосту от Назимова до острова Русский.
Директор ФГУ ДСД «Владивосток» Александр Афанасьев рассказал Игорю Шувалову об основных параметрах моста. Это по-настоящему уникальное сооружение в мировой практике мостостроения. Высота пилонов мостового перехода на остров Русский на несколько сантиметров превышает высоту Эйфелевой башни в Париже, а общая длина вант составляет 54 километра. Для строительства моста было использовано 270 тысяч кубометров бетона. Первый вице-премьер остановился на месте стыковки сторон мостового перехода и осмотрел замковую панель и другие конструкции. Игорь Шувалов отметил высокую точность действий строителей, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
- Работа строителей впечатляет! Уже сейчас нужно серьезно заняться вопросом о будущем трудоустройстве таких высококлассных специалистов, - сказал первый вице-премьер.
Игорь Шувалов также отметил красивый вид, который открывается с моста на остров Русский и университетский кампус. По его мнению, Владивостоку нужно развивать эти территории новой современной застройки.
Досье: Мост через пролив Босфор Восточный станет одним из самых больших вантовых мостов в мире. Длина его центрального пролета достигает 1104 метров Рекордными в мировой практике мостостроения станут самый высокий пилон моста (324 метра) и самые длинные ванты (до 580 метров). Подмостовой габарит — 70 метров — позволит беспрепятственно проходить под мостом океанским судам. Объект возводится в рекордные в мировой практике сроки — 46 месяцев. При строительстве мостового перехода на остров Русский был применен ряд уникальных технологий. Особое внимание уделяется мониторингу состояния конструкций сооружения и их техническому обслуживанию. Так, на конструкциях моста планируется установить более 1300 датчиков и приборов системы мониторинга, которые позволят осуществлять наблюдение за колебаниями вант и пролетного строения, температурой конструкций и атмосферы, направлением и скоростью ветра, влажностью воздуха, осадками, пропускной способностью, а также скоростным режимом дорожного движения и многими другими параметрами.
"Золотой Рог".
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