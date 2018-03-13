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Во Владивостоке обсудят ход избирательной кампании
13 марта во Владивостоке состоятся дебаты «Неделя до выборов: чем запомнилась избирательная кампания?», сообщает деловая газета «Золотой Рог». Главными спикерами встречи станут представители штабов кандидатов в президенты РФ, которые смогут публично рассказать о проведенной работе с электоратом в регионе и ожидаемых результатов от дня голосования. В мероприятии также примут участие политологи, представители власти и общественные деятели.
«За неделю до выборов можно подвести определённые итоги избирательной кампании, в первую очередь выслушав штабы кандидатов и то, как они оценивают проделанную ими работу. Замечу, что большая часть кандидатов в президенты даже не была представлена в регионе, а другая часть была не настолько активна, чтобы усилить свои электоральные позиции. Но это наша оценка. Будет интересно услышать видение представителей кандидатов», - отмечает модератор мероприятия, политический обозреватель Ольга Кишаковская».
Организаторами мероприятия выступили Тихоокеанский дискуссионный клуб и Консалтинговый центр «Expert Group». Ранее в рамках данных площадок эксперты обсудили политические аспекты избирательной кампании, проблемы развития муниципальных образований региона
и поговорили о теме возможного переноса столицы Дальнего Востока
во Владивосток.
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