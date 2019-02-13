На "столичный трон" претендуют более полусотни человек

В списке на пост мэра Владивостока: артист, безработные,

бывшие депутаты, известные персоны из "лихих 90-х"

Во Владивостоке 11 февраля завершился прием документов у претендентов на должность мэра города, являющегося не только административным центром Приморья, но и с декабря прошлого года – столицей Дальневосточного федерального округа.

Причиной тому, пишет сайт «Сопки» в материале "51 человек на сундук Веркеенко", национальная привычка долго запрягать или нежелание преждевременно выдавать свои мэрские амбиции конкурентам, но последний день заявочной кампании, как и прогнозировали эксперты, оказался наиболее урожайным – 11 февраля о намерении участвовать в конкурсе на замещение должности главы города подали сразу 20 человек. Среди них такие давно известные приморские политики, как депутат Законодательного собрания Игорь Чемерис и бывший депутат Думы Владивостока Александр Юртаев. Оба были участниками конкурса по выборам главы города в конце 2017 года и сейчас будут «штурмовать» мэрское кресло во второй раз. А Юртаев, можно сказать, что и в третий раз. 6 лет назад он участвовал во вторых выборах (когда избрали Игоря Пушкарева) как кандидат-дублёр, выдвинутый «Справедливой Россией».

Кроме того, в последний день подали документы экс-директор фонда капремонта Приморского края Денис Горовчук, которого в 2017 году называли одним из фаворитов конкурса, городской депутат, директор торгового центра Кирилл Григорьев, а также однофамилец нынешнего исполняющего обязанности главы Владивостока – коммерсант Виталий Гуменюк.

Они присоединились в выдвинувшимся ранее и.о.главы города Олегу Гуменюку, депутату регионального парламента от «Единой России» Олегу Вельгодскому, влиятельному «общественнику», солисту ансамбля Тихоокеанского флота, члену региональной ОП, президенту одного из фондов (да, да, это все один человек!) Сергею Мильвиту и большому числу кандидатов, имена которых вообще никому ничего не говорят.

Итоговый список чуть короче, чем в предыдущий раз – включает в себя 51 фамилию (против 60 в 2017 году) и выглядит следующим образом:

Аникина Марина — заместитель руководителя АО «Банк «Русский Стандарт»;

Бажов Евгений — полномочный представитель Финансово-банковской ассоциации Евроазиатского сотрудничества в Китае и Гонконге;

Будин Сергей – бухгалтер;

Васильев Василий — помощник депутата Государственной Думы А. Андрейченко;

Вельгодский Олег — депутат ЗСПК;

Водзинский Константин — член совета директоров АО «Хабаровское книжное издательство»;

Вольский Владимир — директор ООО «УК ВКУ», ООО «Босфор»;

Выставкин Александр — помощник судьи;

Горовчук Денис — заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края;

Григорьев Кирилл — генеральный директор ООО «Авангард»;

Гудина Светлана — заместитель директора ООО «Виктория»;

Гуменюк Виталий — вице-президент ЧОУ «Дальневосточный центр изучения проблем безопасности»;

Гуменюк Олег — исполняющего обязанности главы города;

Димиденко Юрий – безработный;

Дробот Игорь – безработный;

Журавлев Илья – врач;

Задорожная Аида – пенсионерка;

Зубрицкиий Александр — директор дальневосточного филиала фонда «Русский Мир»;

Исмаилов Ботур – администратор;

Канюков Владимир — бывший начальник отдела по физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа;

Картышев Денис – кораблестроитель;

Коваленко Александр – предприниматель;

Красовский Руслан — директор ООО «Приморье»;

Кузнецов Сергей — коммерческий директор ООО «Конкорд 95»;

Лешко Михаил — генеральный директор ООО «Олимп»;

Луценко Элеонора – экономист;

Лушина Юлия — директор по корпоративным продажам;

Лысенкова Екатерина – референт;

Максимчук Егор – электромеханик;

Марковская Мария — помощник депутата Законодательного собрания Приморья;

Мельников Денис — индивидуальный предприниматель;

Мильвит Сергей — вокалист ансамбля песни и пляски ТОФ;

Михайлов Сергей — специалист по тендерам;

Никитин Дмитрий — арбитражный управляющий;

Пенязь Дмитрий — бывший депутат городской думы, генеральный директор ООО «Веросса»;

Полторанин Сергей — инженер-механик;

Рындина Татьяна — пенсионерка, директор Фонд помощи многоквартирному жилому дому Подножье 28 «Юбилей»;

Селех Роман — директор ООО «АТК»;

Семенов Александр – безработный;

Серов Павел – инженер;

Сироткин Иван – юрист;

Слипченко Денис — генеральный директор ООО «Восток Окна+»;

Строкин Андрей — временно неработающий, экс-вице-мэр в команде Виталия Веркеенко;

Туреев Дмитрий – безработный;

Удовиченко Евгений — директор ООО «Русская лагуна»;

Чайковский Антон – адвокат;

Чемерис Игорь — депутат ЗСПК, глава комитета по социальной политике и защите прав граждан;

Черепанов Павел — заместитель финансового директора ООО «ОктопусНет»;

Чусовитин Евгений — научный сотрудник;

Шелест Константин – безработный;

Юртаев Александр — бывший депутат Думы Владивостока.

Список длинный, но, по мнению экспертов, реальных претендентов на пост мэра в нем – единицы. Ещё точнее, всего один. Хотя, судя по всему, некоторые из заявившихся напоследок, этого пока не понимают. Или верят в чудеса.

Как будущего победителя в кулуарах реальной приморской политики все более или менее сведущие люди называют Олега Гуменюка – действующего исполняющего обязанности главы города.

Трудовая биография 51-летнего Олега Гуменюка некоторое время назад была связана, в том числе, с экс-мэром Владивостока Владимиром Николаевым (при котором курировал в городской администрации физкультуру и спорт). По информации источников, близких к новой региональной администрации, это обстоятельство, а также то, что после Нового года вслед за Гуменюком в городской администрации появились и другие бывшие чиновники «николаевского» периода, вызывало некоторые сомнения в ходе неформальной процедуры согласования нового мэра в дальневосточном полпредстве и президентской администрации. Однако, лоббирующему Олега Гуменюка новому приморскому губернатору Олегу Кожемяко, под началом которого будущий мэр работал в правительстве Амурской области с 2010 по 2015 год, судя по всему, хватило доводов, чтобы успокоить вышестоящее политическое руководство. Плюсы от возможностей для беспрецедентно конструктивного взаимодействия «города» (недавно ставшего дальневосточной столицей) и «края», открывающиеся при назначении Олега Гуменюка, по мнению губернатора, более осязаемы чем некие умозрительные минусы, связанные с содержанием служебного формуляра будущего мэра. В общем, как говорят в окружении Олега Кожемяко, «шеф вписался за Олега». При этом от внимательных наблюдателей не укрылись достаточно содержательные информационные сигналы, направленные пару недель назад близким окружением Кожемяко в адрес Гуменюка и Николаева. Судя по тому, что на прошлой неделе Олег Гуменюк побывал в администрации президента, а Владимир Николаев несколько снизил свою медийную активность, все сигналы дошли до адресатов в полном объёме.

По мнению председателя наблюдательного совета консалтингового центра «Эксперт Групп» Александра Шемелёва, отличие конкурсной процедуры от выборов состоит в повышенной управляемости процесса со стороны региональной власти, которая заранее может выбрать эффективного и комфортного для себя градоначальника. «Ни для кого в приморском политическом истеблишменте не секрет, что Кожемяко сделал ставку на Гуменюка. Остальные кандидаты или решают свои задачи (напомнить о себе Кожемяко, например, а может и подразнить его окружение), или являются статистами, призванными подчеркнуть демократичностью процедуры, или же просто неадекватные люди, не понимающие, что происходит».

Судя по многочисленным постам и комментариям, к последней категории активные пользователи социальных сетей в последние дни, по мнению редакции нашего информационного агентства, явно относят одного из любимцев регионального внутриполитического блока времён позапрошлого губернатора Владимира Миклушевского, члена Общественной палаты Приморского края, члена Союза журналистов России, солиста-вокалиста Ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота, президента фонда «Горожанин и Гражданин» Сергея Мильвита, который на одной из страниц уже объявил себя будущим мэром. Впрочем, это не первый поход вокалиста в публичную политику. В 2017 году он уже участвовал в конкурсе по определению мэра Владивостока. На заседание конкурсной комиссии Мильвит не попал, так как находился в Москве, где участвовал в пресс-конференции Владимира Путина, после чего в социальных сетях гулял мэм #какпрезидентпрезиденту. На последней пресс-конференции главы государства Мильвиту также предоставилась возможность задать Владимиру Путину вопрос. В итоге, после четырехминутного выступления Мильвита, журналисты Приморского края выразили глубокое недоумение на тему что это было. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам конференции отметил, что иной раз пресс-конференция используется некоторыми лицами, не являющимися, по сути, журналистами для целей, далеких от тех, ради чего это мероприятие проводится.

В прошлом году «общественник» вызвал гнев журналистов и блогеров Приморья тем, что по поводу любой дискуссии в социальных сетях писал заявления о возбуждении уголовных дел на тех, кто критиковал его деятельность или же просто был несогласен с методами ведения им своих «журналистских расследований». В социальных сетях кандидата неоднократно называли «доносчиком» и «стукачом», что, по мнению многих, привело к определенным имиджевым потерям для него.

«Мильвит является представителем той разновидности активных общественников, которым до всего есть дело, которые участвуют во всех проектах, где только можно, от экологии до выборов. Так появляется известность. Скандальная она или нет, а также во что она конвертируется, в деньги, во власть или во что-то еще, дальше зависит от самого человека. В крайнем случае, кто-то должен и веселить политически активную публику иногда», — сказал «Сопкам» Александр Шемелев.

Еще один участник «мэрских» конкурсов Игорь Чемерис – краевой депутат двух созывов. Об особенностях и перипетиях жизненного пути, деловой и политической активности Чемериса в СМИ и «новых медиа» имеется много информации на любой вкус. В последнее время депутат активно выступал в социальных сетях от имени некоммерческого партнерства «Клуб «Нам здесь жить», созданного, со слов кандидата, по инициативе Сергея Дарькина и намеренного, опять же, с его слов, более чем активно участвовать в общественно-политической жизни региона. По информации «Сопок», отдельные представители деловой и политической элиты региона, пик влияния которых пришелся как раз таки на период правления Сергея Михайловича, действительно, периодически встречаются в разных форматах, обсуждая те или иные аспекты текущей повестки развития региона.

Замдиректора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморья Дениса Горовчука, по информации экспертов, во время прошлого конкурса видели в качестве мэра люди, до определенной степени связанные с аппаратом дальневосточного полпредства. Иное мнение было у тогдашнего руководителя региона Андрея Тарасенко, который, по информации экспертов, до последних дней колебался между первым вице-мэром Алексеем Литвиновым и предпринимателем Виталием Веркеенко. Жизнь показала, что Тарасенко, по хорошему говоря, ошибся. Денис же Горовчук по итогам конкурса потерял даже ту должность, которую занимал. Из директора «жирного» фонда капремонта он стал простым замом. Видимо, в этот раз дело идет к понижению до начальника отдела. Как показала практика, политических сигналов регионального руководства претендент не понимает. По информации источников, драйвером карьеры Горовчука долгое время была группа бизнесменов, близких к экс-депутату регионального парламента Павлу Сахно, давно покинувшему регион, но сохраняющему определенные интересы.

У экспертов не вызвало удивление и выдвижение на конкурс депутата думы Владивостока Кирилла Григорьева. Этот 36-летний энтузиаст единоборств кудо и предприниматель, а также его старший брат Денис Григорьев считаются людьми, близкими к известному во Владивостоке предпринимателю Александру Ясину, который, в свою очередь, был некогда «правой рукой» у известного предпринимателя Сергея Трифонова, чья группа имела во Владивостоке ощутимый вес и широкие бизнес-интересы, простиравшиеся от продуктового рынка в районе улиц Фадеева и Спортивной до сделок с недвижимостью, а позднее — финансового и девелоперского рынков краевого центра. 28 мая 2004 года неизвестный злоумышленник из автоматического оружия расстрелял отдыхающую на острове Русском компанию, убив наповал Сергея Трифонова, его друга и партнера Андрея Матуленко и ранив Александра Ясина. Убийство так и осталось нераскрытым, а контроль над большей частью активов, как хорошо знают во Владивостоке, перешли к Александру Ясину, соратниками которого считаются братья Григорьевы. Система ЕГРЮЛ содержит многочисленные свидетельства бизнес-связей Григорьевых, Ясиных и еще одного влиятельного городского бизнес-клана, Сысоевых. Под их контролем в совокупности находится несколько относительно новых и достаточно крупных объектов недвижимости (ТРЦ «Седана-Сити», БЦ «Фрегат», ТЦ «Максим», а также ряд городских рынков). Во время выборов в Думу города Владивостока эксперты отмечали, что в ходе этой кампании в городе продолжал развиваться общероссийский тренд на стремление крупного торгового капитала и девелоперов к рычагам муниципального управления. В итоге от данного конгломерата депутатами Думы города Владивостока стали сразу 3 человека: сам Григорьев, Василиса Сысоева и Денис Валишин.

«Что касается Григорьева, он активно строит политическую карьеру с явным прицелом на то, чтобы в 2021 году пройти в Законодательное Собрание Приморского края по Ленинскому району Владивостока, скорее всего, по округу Дмитрия Новикова. По партийным спискам «Единой России» во Владивостоке ловить нечего, а оба соседних округа плотно заняты коммунистами. С этой точки зрения выдвижение Григорьева в мэры для подсветки его кандидатуры выглядит логично. Кроме того, в отличие от Дмитрия Новикова, у Григорьева более позитивные отношения с командой Кожемяко. Впрочем, до выборов еще много времени. Его принадлежность к определенному бизнес-клану это вопрос скорее технический, какого-то лютого криминала там не просматривается. Если уж Олегу Гуменюк удалось «отмазаться» от вменявшихся ему в медиа и соцсетях контактов с одним из предыдущих мэров, то тут и вовсе проблем нет. А до 2021 года еще много времени», — прокомментировал «Сопкам» председатель наблюдательного совета консалтингового центра «Эксперт Групп» Александр Шемелев.

Что касается однофамильца действующего и.о. главы Владивостока Виталия Гуменюка, то его выход на сцену стал некоторой неожиданностью. И вовсе не из-за фамилии. Скорее, из-за репутации. Начиная с 2015 года он упоминался в СМИ и соцсетях в связи с неким уголовным делом, якобы о вымогательстве денег у некоего Дениса Ревы (сына Виктора Ревы – экс-депутата ЗС ПК, экс-председателя исполкома регионального отделения «Единой России», члена крайизбиркома). Уголовное дело позднее было переквалифицировано на незаконную банковскую деятельность и в конечном итоге прекращено по сроку давности. Пока шло следствие, ходили слухи, что фигурант, якобы, занимался вместе с Денисом Ревой и другими лицами бизнесом, связанным с оборотом наличных. В итоге Денис Рева, якобы, неудачно «заказал» кандидата, за что и сел на долгий срок в колонию. Параллельно с развитием событий Виталий Гуменюк лишился поста руководителя «Опоры России» в Приморье, который он занимал до этого.

«Какие технологические цели преследует выдвижение однофамильца, пока сказать сложно. Виталий Гуменюк — серьезный персонаж и ранее, вроде бы, не был склонен к политическим авантюрам. А на конкурсе депутатов городской думы сходством фамилий не спутать. Хотя раньше во Владивостоке на обычных выборах двойников выдвигали очень часто. Знаменитый слесарь Виктор Георгиевич Черепков приезжал выдвигаться на муниципальных выборах 2 или 3 раза. В первом случае он отобрал у ныне покойного Виктора Ивановича Черепкова несколько процентов на выборах мэра в 2004 году, что позволило Владимиру Николаеву опередить «совесть России» в первом туре. Но сейчас мэра выбирают несколько иначе и что означает выдвижение Виталия Гуменюка можно только догадываться», — считает политолог Павел Наливайко.

«Сопки» продолжают следить за ходом конкурса по замещению должности главы города Владивостока, ставшей вакантной после скоропостижной отставки предыдущего избранного по конкурсу градоначальника, Виталия Веркеенко.

Роман КОРМАНОВ, «Сопки».