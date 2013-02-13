Владимир Миклушевский распорядился выплатить семьям экипажа судна "Шанс-101" материальную помощь

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский распорядился выплатить семьям погибших и пропавших без вести членов экипажа судна «Шанс-101» материальную помощь. Размер персональной выплаты составит 300 тысяч рублей.

Глава Приморья также выразил соболезнования членам семей экипажа.

«Я искренне соболезную родным и близким погибших и пропавших без вести членов экипажа судна «Шанс-101». Для вас это невосполнимая утрата. Важно сделать все необходимое, чтобы такие трагедии не повторялись впредь», - заявил Владимир Миклушевский, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

26 января судно «Шанс-101» потерпело крушение в акватории Японского моря недалеко от поселка Светлое. Из 30 членов экипажа 15 пропали без вести, позже один из выживших, капитан судна, скончался от переохлаждения.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.