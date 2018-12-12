Эксперты обсуждают резолюцию Путина по Владивостоку

Как уже сообщала газета "Золотой Рог", Владивосток вскоре станет административным центром самого обширного федерального округа России – Дальневосточного. На днях обращение врио губернатора Приморья Олега КОЖЕМЯКО о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток поддержал президент РФ Владимир ПУТИН – копию документа с резолюцией главы государства растиражировали федеральные и местные СМИ. Но главный вопрос, который сегодня занимает умы приморцев, – какие конкретно выгоды несет им новый статус Владивостока?

Когда в октябре этого года только что приступивший к работе в Приморье Олег Кожемяко озвучил идею о переносе столицы ДФО, многие восприняли это как чисто предвыборное заявление. Но прошедшие два месяца показали, что руководитель края выполняет все свои обещания. А еще умеет убеждать в своей правоте федеральных министров и высшее руководство страны. Аргументация Кожемяко в пользу переноса столицы ДФО во Владивосток не изменилась – по мнению врио губернатора, статус столицы дает городу и всему краю новый стимул к развитию.

- Для нас, жителей Приморья, это возможность видеть перспективы карьерного роста для молодежи, новые рабочие места. Это возможность сегодня, здесь и сейчас решить вопрос федерального уровня. Безусловно, статус административного центра федерального округа – это дополнительные денежные средства, которые придут во Владивосток, – уверен Олег Кожемяко.

На последнем пункте следует остановиться подробнее. Конечно, присвоение Владивостоку статуса столицы федерального округа не означает, что бюджет города завтра же распухнет от денег. Но факты говорят сами за себя: бюджет нынешней столицы ДФО, Хабаровска, в 2018 году составляет около 15 млрд рублей. Это примерно на 20% больше, чем у Владивостока. Второе важное отличие – почти половину доходов хабаровской казны составляют трансферты и дотации из вышестоящих бюджетов. В расходной части тоже существенные отличия: Хабаровск может позволить себе 26 муниципальных программ – почти в полтора раза больше, чем во Владивостоке. Многие из них касаются благоустройства, что особенно чувствительно для столицы Приморья.

- У нас действует достаточно много программ, но важно довести их до ума. Если новый статус Владивостока поможет городу получить дополнительные деньги в бюджет, главным приоритетом должен стать комфорт жителей, - считает депутат Думы Владивостока Виктор АБЛАПОВ. – Потому что сегодня мы наблюдаем огромный разрыв между проектами и реальностью. С одной стороны, построены мосты, проходит ВЭФ с «космическими» суммами сделок. Но важно ли это для человека, который, выйдя из дома, по-прежнему идет по разбитому тротуару на автобусную остановку, а потом едет на работу в «убитом», старом автобусе? Если мы хотим быть столицей, нужно уделить внимание повседневным вещам. Дороги, дворы, места отдыха, общественный транспорт должны получать больше финансирования, чем сейчас.

- Решение президента запускает процесс, последствия которого мы пока не можем оценить в полной мере, - убежден председатель Торгово-промышленной палаты Приморского края Михаил ВЕСЕЛОВ. – Важно правильно воспользоваться предоставленной возможностью для развития Владивостока, а для этого необходима синергия усилий органов власти и жителей города. Только тогда новый статус Владивостока позволит улучшить качество образования и социальной сферы, создать новые рабочие места и увеличить доходы городского бюджета. Решив эти задачи, можно будет подумать и об изменении расходной части – в сторону жизненно важных для города вопросов.

- Перевод административного центра во Владивосток повысит статус не только города, но и всего Приморского края. Большее внимание к городу со стороны федеральной власти, рост числа официальных мероприятий, ускорение коммуникации между бизнесом и чиновниками – все это даст кумулятивный эффект для развития экономики Приморья, а значит, и для наполнения бюджета, - уверен политолог Сергей ГРЕБЕНЮК. - Кроме того, в современном мире инвестиционная привлекательность территории во многом зависит от ее брендинга. Поэтому правильно «упакованный» бренд столичности позволит Приморью и Владивостоку привлечь больше внимания к своим новым возможностям.

- Владивосток был де-факто столицей Дальнего Востока. Произошла легализация статуса, которая позволит по-другому «зазвучать» Владивостоку. Это достойная оценка и Приморскому краю, и жителям Владивостока. Но это и новые обязанности, рост ответственности администраций Приморского края и Владивостока, - убежден председатель социального комитета ЗС ПК Игорь ЧЕМЕРИС.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.