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ТОФ готовится к принятию "Мистралей"

12 Декабря 2012, 17:58 | Владивосток

Инженерная служба Тихоокеанского флота (ТОФ) совместно с предприятием «Спецстрой России» готовятся к проектированию и строительству гидротехнических сооружений, которые призваны обеспечить базирование в порту Владивосток кораблей типа «Мистраль», сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан первого ранга Роман МАРТОВ.

Ранее сообщалось, что Минобороны рассматривает два варианта базирования заказанных во Франции вертолетоносцев типа «Мистраль» - во Владивостоке или в приморском Фокино.

«В настоящее время «Спецстрой России» совместно с морской инженерной службой ТОФ проводит инженерно-изыскательские работы для проектирования и строительства гидротехнических сооружений, обеспечивающих базирование в порту Владивосток кораблей типа «Мистраль», - сказал Мартов.

Он отметил, что причалы, находящиеся в центре Владивостока, подверглись глубокой модернизации с укреплением берега. «Современнейший комплекс причальных сооружений ТОФ способен принимать не только все существующие типы кораблей, но и те, что должны поступить на вооружение до 2020 года», - пояснил офицер.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По сообщениям информагентств | По сообщениям пресс-служб
Теги: оборонка  министерство обороны  модернизация  мистраль 



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