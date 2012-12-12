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ТОФ готовится к принятию "Мистралей"
Инженерная служба Тихоокеанского флота (ТОФ) совместно с предприятием «Спецстрой России» готовятся к проектированию и строительству гидротехнических сооружений, которые призваны обеспечить базирование в порту Владивосток кораблей типа «Мистраль», сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан первого ранга Роман МАРТОВ.
Ранее сообщалось, что Минобороны рассматривает два варианта базирования заказанных во Франции вертолетоносцев типа «Мистраль» - во Владивостоке или в приморском Фокино.
«В настоящее время «Спецстрой России» совместно с морской инженерной службой ТОФ проводит инженерно-изыскательские работы для проектирования и строительства гидротехнических сооружений, обеспечивающих базирование в порту Владивосток кораблей типа «Мистраль», - сказал Мартов.
Он отметил, что причалы, находящиеся в центре Владивостока, подверглись глубокой модернизации с укреплением берега. «Современнейший комплекс причальных сооружений ТОФ способен принимать не только все существующие типы кораблей, но и те, что должны поступить на вооружение до 2020 года», - пояснил офицер.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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