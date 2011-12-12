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Владивосток отдаст государству больницы и водоотведение, а себе возьмет Вечный огонь
ВЛАДИВОСТОК, 12 декабря, ZRPRESS. Объекты водоснабжения и водоотведения г. Владивостока передаются в государственную собственность Приморского края в целях решения вопроса их реконструкции в рамках подготовки города к саммиту АТЭС.
12 декабря в Думе Владивостока состоялось заседание комитета по экономической политике и муниципальной собственности. Депутаты рассмотрели перечни муниципального имущества, передаваемого в государственную собственность Приморского края и перечень имущества, находящегося в государственной собственности РФ, передаваемого в муниципальную собственность.
Комитет рекомендовал Думе Владивостока утвердить перечень муниципального имущества, передаваемого в государственную собственность Приморского края. В нем содержится 37 медицинских учреждений города – больницы, поликлиники, родильные дома. Муниципальные учреждения здравоохранения передаются в государственную собственность Приморского края в связи с тем, что в соответствии с Федеральным законом №313-ФЗ с 1 января 2012 года решение вопросов по организации оказания медицинской помощи на территории субъекта РФ относится к полномочиям органов государственной власти субъекта РФ, сообщает пресс-служба Думы г. Владивостока.
Также комитет рекомендовал Думе Владивостока утвердить перечень муниципального имущества, передаваемого в государственную собственность Приморского края, в который вошли объекты водоснабжения и водоотведения города Владивостока. Как пояснила председатель комитета Марина Ломакина, данные объекты передаются в государственную собственность Приморского края в целях решения вопроса их реконструкции в рамках подготовки города к саммиту АТЭС.
Комитет по экономической политике и муниципальной собственности рекомендовал утвердить перечень имущества, находящегося в государственной собственности Российской Федерации, передаваемого в муниципальную собственность.
В муниципальную собственность
Владивостока передаются: мемориальный
комплекс «Боевая слава ТОФ»,
земельный участок, на котором расположен данный мемориальный комплекс, инженерные сооружения, расположенные в районе ул. Петра Великого, 4. «Передача мемориального комплекса «Боевая слава ТОФ» в собственность города Владивостока позволит администрации города содержать его в надлежащем состоянии, обслуживать, чтобы Вечный огонь никогда не погас», - сказала председатель комитета Марина Ломакина.
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