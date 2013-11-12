Губернатор Приморского края отказал Владивостоку в столичном статусе

В сентябре этого года группа депутатов Законодательного Собрания Приморского края разработали законопроект о наделении Владивостока статусом столицы Приморского края. Идею законодателей поддержала общественность, эксперты, а также Дума города Владивостока. Однако губернатор Приморья дал отрицательное заключение на законопроект, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе Приморского регионального отделения "Справедливой России".

В качестве оснований для отказа в заключении указывается на то, что в проекте отсутствует детализированное понятие столичных функций, а также наличие противоречий с Бюджетным кодексом РФ – ведь на выполнение столичных функций должно быть выделено отдельное финансирование. Однако, у 30 субъектов РФ, в которых давно есть и работают аналогичные законы, почему-то никаких противоречий с Бюджетным кодексом не возникло.

- Что касается детализации столичных функций и прочих уточнений – это вопрос второго чтения. Как известно, когда принимается какой-либо проект в 1-м чтении, то принимается концепция в целом. А ко 2-му и 3-му чтению документ дорабатывается, если есть такая необходимость. Депутаты, как авторы законопроекта о столичном статусе Владивостока, не против уточнить и более детально прописать все моменты, на которые указал губернатор. Главный вопрос, поддерживает ли глава региона идею о столичном статусе в принципе? К сожалению, в том заключении, которое мы получили, поддержки этой идеи мы не увидели, - прокомментировал один из авторов законопроекта депутат-справедливоросс Константин МЕЖОНОВ.

- Мы намерены внести на рассмотрение ЗС ПК проект закона о столичном статусе Владивостока, пусть даже с отрицательным заключением губернатора. Параллельно мы уже сейчас работаем над детализацией тех моментов, на которые указано в заключении. Поэтому ко второму чтению мы будем готовы представить поправки, которые, надеемся, устроят краевые власти.

ZRPRESS.RU, Владивосток.