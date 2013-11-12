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Губернатор Приморского края отказал Владивостоку в столичном статусе
В сентябре этого года группа депутатов Законодательного Собрания Приморского края разработали законопроект о наделении Владивостока статусом столицы Приморского края. Идею законодателей поддержала общественность, эксперты, а также Дума города Владивостока. Однако губернатор Приморья дал отрицательное заключение на законопроект, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе Приморского регионального отделения "Справедливой России".
В качестве оснований для отказа в заключении указывается на то, что в проекте отсутствует детализированное понятие столичных функций, а также наличие противоречий с Бюджетным кодексом РФ – ведь на выполнение столичных функций должно быть выделено отдельное финансирование. Однако, у 30 субъектов РФ, в которых давно есть и работают аналогичные законы, почему-то никаких противоречий с Бюджетным кодексом не возникло.
- Что касается детализации столичных функций и прочих уточнений – это вопрос второго чтения. Как известно, когда принимается какой-либо проект в 1-м чтении, то принимается концепция в целом. А ко 2-му и 3-му чтению документ дорабатывается, если есть такая необходимость. Депутаты, как авторы законопроекта о столичном статусе Владивостока, не против уточнить и более детально прописать все моменты, на которые указал губернатор. Главный вопрос, поддерживает ли глава региона идею о столичном статусе в принципе? К сожалению, в том заключении, которое мы получили, поддержки этой идеи мы не увидели, - прокомментировал один из авторов законопроекта депутат-справедливоросс Константин МЕЖОНОВ.
- Мы намерены внести на рассмотрение ЗС ПК проект закона о столичном статусе Владивостока, пусть даже с отрицательным заключением губернатора. Параллельно мы уже сейчас работаем над детализацией тех моментов, на которые указано в заключении. Поэтому ко второму чтению мы будем готовы представить поправки, которые, надеемся, устроят краевые власти.
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Комментарии
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Помню11:39, 13.11.2013#
А вы взгляните на сайт администрации Приморского края в раздел Персоны. И вы всё поймёте. Коли на сайте такой бардак, то есть ли вообще порядок в стройных рядах управленцев краем? Этот раздел уже разок поправлялм несколько месяцев назад, а шутник, им управляющий или диверсант нехороший снова вставил в ряд краевых чиновников Президента страны и глубокоуважаемого Дмитрия Анатольевича, причём после Чкова Кана - а это уже новация! Удивительное местечко этот сайт! См. http://primorsky. ru/persons/ Вот копирую:"Костенко Александр ИвановичПервый вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы финансов, экономики, жилищно-коммунального хозяйства, лицензирования и торговли, тарифообразования, земельных и имущественных отношений Яков КанВладимир ПутинПрезидент Российской Федерации Дмитрий МедведевВладимир ПутинПрезидент Российской ФедерацииНехаев Сергей ВикторовичДиректор департамента информационной политики". Лично меня, как жителя Приморья, оскорбляет такой бардак! Не пора ли исследовать, кто сей шутник, наполняющий сайт администрации бредом? Или мы чего-то не знаем? например, что в зарплатных ведомостях администрации края указаны суммы, отчисляемые "наверх"?
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Псевдоним10:42, 13.11.2013#
Да я всегда говорил, что эта крыса Москвы никогда ничего не будет делать хорошего для города и края. Вы же понимаете, что дотации идут из федерального бюджета. А это НЕДОПУСТИМО! Так меньше воровать можно будет! А так - эти 30 % рубятся между губернатором, полпредом и еще несколькими заинтересованными. Так что никогда Владивостоку не быть столицей. Слишком дорого для некоторых. От кормушки просто так не убежать. И ЭТО еще понесет олимпийский факел. Да чем это заслужило???
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Робин Бэд10:48, 13.11.2013#
Мое мнение. Столицу края в Арсеньев или Уссурийск. Туда же и краевую администрацию. Пусть занимается краем и будут ближе к жизни края. ВМБ ТОФ из Владивостока в Фокино. Владивостоку на 10 лет статус Порто-франко и тогда есть шанс рывка в экономике не только края но и в ДВ. Владивосток имеет возможность стать российским Шанхаем.
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А какого черта тогда администрация края тут болтается???