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В администрации Владивостока обсудили актуальные вопросы для ЖКХ
Первый докладчик – депутат городской думы Александр Юртаев - предложил активнее поддерживать территориально – общественные самоуправления (ТОСы). По его словам, это одна из хороших возможностей развития территорий. При этом не нужно обращаться к чиновникам и решать множество бюрократических вопросов. Территориально - общественные самоуправления обустраивают и благоустраивают места проживания, создают инфраструктуру. Для этой цели ТОСы вправе создавать объекты коммунально-бытового и социально-культурного назначения. Пока во Владивостоке работают всего два ТОСа. Но даже по их деятельности можно судить о достаточно высокой эффективности такой формы управления, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
Второй вопрос был посвящен расчету тарифов на общедомовые нужды дома. Докладчик – директор управляющей компании по Советскому району Константин Демаков - предложил пользоваться не единым тарифом, а создавать этот тариф отдельно на каждый дом. Ведь по его словам, ситуации в домах разные. Отличаются объемы вывоза мусора, объемы потребляемой энергии в подъездах и так далее. По решению членов Совета вопрос требует дальнейшей проработки и будет рассматриваться в будущем.
Также в ходе заседания были подняты вопросы создания благоприятных условий для работы советов в многоквартирных домах и реализации 261 Федерального закона об энергосбережении и энергоэффективности.
Напомним, Совет по ЖКХ был создан в целях разработки и реализации единой социально ориентированной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, привлечения общественности к подготовке решений администрации города Владивостока, повышения эффективности организаций жилищно-коммунального комплекса и качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых гражданам. Основные задачи Совета заключаются, в частности, в том, чтобы обеспечить четкое взаимодействие между ТСЖ, УК и ресурсоснабжающими организациями (КГУП «Примводоканал», ДГК, МУП ВПЭС и другими), рассматривать предложения по тарифам в сфере ЖКХ.
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