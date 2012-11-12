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Владивосток готовится к снегопадам
Главная задача при выпадении осадков - обеспечить жизнедеятельность города, очистить основные магистрали, подъезды к объектам образования и здравоохранения, сообщает пресс-служба администрации города Владивостока.
Как сообщил генеральный директор МУПВ «Дороги Владивостока» Андрей Лушников, в этом году разработано 23 маршрута движения снегоуборочной техники, которые охватывают все основные магистрали города. Звенья состоят из тракторов-щёток, пескоразбрасывателей и машин для нанесения жидкого реагента. Сметённый к прибордюрной полосе снег будет вывозиться на места складирования. В зимний период 2012-2013 Владивосток от снега будут убирать более 200 единиц спецтехники.
Обозначены самые проблемные участки – спуски-подъемы на Ладыгина, Нейбута, Нерчинской, Юмашева, в районе фуникулера, Луговой – Светланской - Баляева, Жигура – Котельникова, на Народном проспекте, кольце Инструментального завода и других.
«Для детальной отработки поставленных задач вторую ночь проводятся тренировочные учения. По команде центральной диспетчерской все звенья расходятся по местам базирования и приступают к работе по заданным маршрутам, - отметил Андрей Лушников. - До начала снегопада дороги обрабатываются противогололёдными материалами – жидким реагентом и пескосоляной смесью, которые предотвращают налипание снега на проезжую часть. Особое внимание уделяется спускам-подъёмам, а также наиболее опасным для движения участкам дорог. Подметально-уборочная техника приступает к подметанию проезжей части при высоте рыхлой снежной массы около 3 сантиметров».
Также на расчистку своих территорий должны выйти предприятия всех форм собственности. Стоит отметить, что в соответствии с муниципальным правовым актом №297-МПА от 5 апреля 2011 г. определены размеры прилегающих территорий, ответственность за содержание которых возлагается на собственников или арендаторов зданий и строений.
Уборка придомовых территорий в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда (Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170) должна проводиться в утренние часы. Работы по укладке снега в валы и кучи должны быть завершены не позднее 6 часов после окончания снегопада. Кроме того, при возникновении скользкости дорожное покрытие должно быть обработано пескосолявой смесью.
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