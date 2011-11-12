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Лидер партии «Яблоко» Митрохин искал сторонников на рынке во Владивостоке
В субботу жители Владивостока, которых под вечер угораздило оказаться в районе остановки транспорта «Первая Речка», почувствовали на себе, что выборы в Госдуму и краевое Законодательное собрание не за горами – прямо на детской площадке одинокий гармонист, нисколько не претендуя на подаяния, играл развеселые песни. Правда, за его спиной стоял скромненький плакатик, призывающий голосовать за одного из кандидатов в краевые депутаты, а чуть позже горожане стали свидетелями и более весомого политического действа.
В районе Первой Речки в последние дни заметно активизировались раздатчики разного рода политпродукции. В субботу вечером тут сновали молодые ребята в куртках с логотипами «Яблока», раздавая прохожим красочные проспекты с рекламой партии. Неожиданно здесь же была сооружена небольшая палатка (понятное дело, тоже раскрашенная в партийные цвета). Смысл партстроительных потуг раскрылся быстро – у палатки появились местные «яблочные» активисты, несколько телекамер приморских СМИ и сам председатель партии "Яблоко" Сергей Митрохин. Знатный партиец скромно стоял в окружении соратников, а владивостокцы, снующие между остановкой и Первореченским рынком, увидев палаточное шоу во главе с господином Митрохиным, погружались в мысли, пытаясь вспомнить, где же они видели лицо. Ажиотажа явно не получилось – люди, за небольшим исключением, проходили мимо. А на вопрос активисток: "Не хотите ли лично пообщаться с лидером партии?" в основном удивленно вскидывали брови и вопрошали: "Зачем? Нет". Как-то плоховато подготовили встречу своему лидеру в местном отделении партии, на твердую "единицу".
Увы, приморские яблочники практически никак не проявляют себя в межвыборный период. Более того, они оказались единственной партией, которая умудрилась вылететь из борьбы за места в Законодательном собрании края еще на стадии регистрации партийных списков. Возможно, визит Митрохина был признан хоть как-то расшевелить эту откровенно патовую для партии ситуацию.
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