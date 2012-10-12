Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Игорь Пушкарев: За Уралом нет лучше места для жизни, чем Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 12 октября, ZRPRESS. 11 октября глава администрации Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ посетил редакцию газеты «Золотой Рог» и ответил на вопросы журналистов о зоне, новых мостах, парковках и земле.
- Игорь Сергеевич, как вы относитесь к созданию особой экономической зоны во Владивостоке.
- Мы только «за», потому что это привлекает инвестиции. Мы за любую зону. И мы об этом говорим. И работу проводим. Думаю, рано или поздно такое решение будет принято. Нам нужно интегрироваться. Хотя некоторые в правительстве против преференций. Но тогда региону нужны государственные инвестиции.
- Что вы думаете о строительстве моста на Песчаный?
- У нас через Песчаный до Китая по прямой всего 80 км. Мост позволил бы добраться до Китая меньше чем за час. С севера Китая вывезти товар через нас - кратчайший путь. Мы этим мало пока пользуемся. А надо эти транзитные коридоры открывать. И можно, не тратя свои ресурсы, жить припеваючи.
Для строительства моста на Песчаный у нас уже есть и специалисты, и техника. Причем, это не наша идея, а решения принятые десятилетия назад, еще в советские годы. Но когда говоришь людям, то слышишь - еще один мост для того, чтобы своровать.
Между тем, мост позволит увеличить агломерацию Владивостока. Откроется путь на Славянку. Это грамотное, правильное решение, которое даст нам возможность использовать растущую мощь Китая.
- А земля там чья?
- Есть муниципальная, а есть и неразграниченная. Но даже если земля чья-то, то государство может ее выкупить. И не надо этого бояться.
Я наоборот мечтаю, чтобы вся земля обрела собственников. Я вот хочу построить себе дом и не могу найти себе землю. Если будут собственники, то землю можно будет купить.
- Как во Владивостоке будет решаться проблема с парковками?
- Парковки, я считаю, нужно строить. Но не на бюджетные средства, а на частные инвестиции.
Дороги, конечно, надо строить. И у нас в генплане есть проекты объездных дорог. Мы их подали в «Программу развития Дальнего Востока и Забайкалья». Всего на 200 млрд рублей! Там есть все развязки, дороги, в том числе и скоростной трамвай на монорельсе и новый Рудневский мост на 4 полосы, и аквапарк, и парк Минного городка. Вопрос в том, что из этого перечня мы сможем отстоять. Посмотрим, сколько средств нам выделит правительство. Вообще же должен сказать, что за Уралом нет места для жизни лучше, чем на юге Приморского края.
Олег Жунусов, газета "Золотой Рог".
Новости тематики
- Стала известна фамилия нового главы Владивостока
- Виталий Веркеенко все объяснил (Видео)
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- Информацию о подвозах и подкупе избирателей во Владивостоке сообщали сами жители
- Игорь Пушкарев рассказал, как он выбирал президента России
- Администрация Владивосток просит горожан быть бдительными во время проведения президентских выборов
- Во Владивостоке обсудят ход избирательной кампании
- Властям Владивостока приходится лично уговаривать горожан прийти на выборы
- "Коллективного Пушкарева" разбавили коллективом "Сумотори"
Новости раздела
- Стала известна фамилия нового главы Владивостока
- Виталий Веркеенко все объяснил (Видео)
- Олег Кожемяко: Мэру Владивостока не место в моей команде
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- Руководитель Приморской сельхозакадемии: Андрей Тарасенко – человек дела
- Информацию о подвозах и подкупе избирателей во Владивостоке сообщали сами жители
- Китайцы "оккупировали" остров Русский
- Генеральный директор Почты России Николай Подгузов и врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заключили соглашение о сотрудничестве
- Путин озвучил на ВЭФ политическую сенсацию
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Экс-мэр Владивостока отреагировал на предложения выдвинуть его кандидатуру на пост губернатора
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- Стала известна фамилия нового главы Владивостока
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Правительство предлагает начислять пенсии от балды
- Олег Кожемяко начал с жестких заявлений
- Виталий Веркеенко все объяснил (Видео)
- Олег Кожемяко: Мэру Владивостока не место в моей команде