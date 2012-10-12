Игорь Пушкарев: За Уралом нет лучше места для жизни, чем Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 12 октября, ZRPRESS. 11 октября глава администрации Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ посетил редакцию газеты «Золотой Рог» и ответил на вопросы журналистов о зоне, новых мостах, парковках и земле.

- Игорь Сергеевич, как вы относитесь к созданию особой экономической зоны во Владивостоке.

- Мы только «за», потому что это привлекает инвестиции. Мы за любую зону. И мы об этом говорим. И работу проводим. Думаю, рано или поздно такое решение будет принято. Нам нужно интегрироваться. Хотя некоторые в правительстве против преференций. Но тогда региону нужны государственные инвестиции.

- Что вы думаете о строительстве моста на Песчаный?

- У нас через Песчаный до Китая по прямой всего 80 км. Мост позволил бы добраться до Китая меньше чем за час. С севера Китая вывезти товар через нас - кратчайший путь. Мы этим мало пока пользуемся. А надо эти транзитные коридоры открывать. И можно, не тратя свои ресурсы, жить припеваючи.

Для строительства моста на Песчаный у нас уже есть и специалисты, и техника. Причем, это не наша идея, а решения принятые десятилетия назад, еще в советские годы. Но когда говоришь людям, то слышишь - еще один мост для того, чтобы своровать.

Между тем, мост позволит увеличить агломерацию Владивостока. Откроется путь на Славянку. Это грамотное, правильное решение, которое даст нам возможность использовать растущую мощь Китая.

- А земля там чья?

- Есть муниципальная, а есть и неразграниченная. Но даже если земля чья-то, то государство может ее выкупить. И не надо этого бояться.

Я наоборот мечтаю, чтобы вся земля обрела собственников. Я вот хочу построить себе дом и не могу найти себе землю. Если будут собственники, то землю можно будет купить.

- Как во Владивостоке будет решаться проблема с парковками?

- Парковки, я считаю, нужно строить. Но не на бюджетные средства, а на частные инвестиции.

Дороги, конечно, надо строить. И у нас в генплане есть проекты объездных дорог. Мы их подали в «Программу развития Дальнего Востока и Забайкалья». Всего на 200 млрд рублей! Там есть все развязки, дороги, в том числе и скоростной трамвай на монорельсе и новый Рудневский мост на 4 полосы, и аквапарк, и парк Минного городка. Вопрос в том, что из этого перечня мы сможем отстоять. Посмотрим, сколько средств нам выделит правительство. Вообще же должен сказать, что за Уралом нет места для жизни лучше, чем на юге Приморского края.

Олег Жунусов, газета "Золотой Рог".