www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.21 р. 100 JPY: 57.9 р.
EUR: 76.05 р. 10 CNY: 96.39 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Выборы
Распечатать

Игорь Пушкарев: За Уралом нет лучше места для жизни, чем Владивосток

12 Октября 2012, 22:27 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 12 октября, ZRPRESS. 11 октября глава администрации Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ посетил редакцию газеты «Золотой Рог» и ответил на вопросы журналистов о зоне, новых мостах, парковках и земле.

- Игорь Сергеевич, как вы относитесь к созданию особой экономической зоны во Владивостоке.

- Мы только «за», потому что это привлекает инвестиции. Мы за любую зону. И мы об этом говорим. И работу проводим. Думаю, рано или поздно такое решение будет принято. Нам нужно интегрироваться. Хотя некоторые в правительстве против преференций. Но тогда региону нужны государственные инвестиции.

- Что вы думаете о строительстве моста на Песчаный?

- У нас через Песчаный до Китая по прямой всего 80 км. Мост позволил бы добраться до Китая меньше чем за час. С севера Китая вывезти товар через нас - кратчайший путь. Мы этим мало пока пользуемся. А надо эти транзитные коридоры открывать. И можно, не тратя свои ресурсы, жить припеваючи.

Для строительства моста на Песчаный у нас уже есть и специалисты, и техника. Причем, это не наша идея, а решения принятые десятилетия назад, еще в советские годы. Но когда говоришь людям, то слышишь - еще один мост для того, чтобы своровать.

Между тем, мост позволит увеличить агломерацию Владивостока. Откроется путь на Славянку. Это грамотное, правильное решение, которое даст нам возможность использовать растущую мощь Китая.

- А земля там чья?

- Есть муниципальная, а есть и неразграниченная. Но даже если земля чья-то, то государство может ее выкупить. И не надо этого бояться.

Я наоборот мечтаю, чтобы вся земля обрела собственников. Я вот хочу построить себе дом и не могу найти себе землю. Если будут собственники, то землю можно будет купить.

- Как во Владивостоке будет решаться проблема с парковками?

- Парковки, я считаю, нужно строить. Но не на бюджетные средства, а на частные инвестиции.

Дороги, конечно, надо строить. И у нас в генплане есть проекты объездных дорог. Мы их подали в «Программу развития Дальнего Востока и Забайкалья». Всего на 200 млрд рублей! Там есть все развязки, дороги, в том числе и скоростной трамвай на монорельсе и новый Рудневский мост на 4 полосы, и аквапарк, и парк Минного городка. Вопрос в том, что из этого перечня мы сможем отстоять. Посмотрим, сколько средств нам выделит правительство. Вообще же должен сказать, что за Уралом нет места для жизни лучше, чем на юге Приморского края.

Олег Жунусов, газета "Золотой Рог".

Автор: Олег Жунусов
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru