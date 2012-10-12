Игорь Пушкарев: Передела собственности во Владивостоке я не чувствую

ВЛАДИВОСТОК, 12 октября, ZRPRESS. Глава администрации Владивостока Игорь Пушкарев в гостях у редакции газеты «Золотой Рог» 11 октября ответил на вопросы журналистов. Понятное дело, что журналисты делового издания начали беседу с вопросов о бизнесе.

- Насколько резко на ваш взгляд сейчас меняется бинес-модель края?

- Передела собственности я не чувствую. Я его не вижу. Думаю, что в Приморский край сейчас идет новая волна, прибывают новые силы. Если Генералов (экс-президент и один из бывших владельцев компании ФЕСКО – прим. «ЗР») ушел, и вместо него пришла группа «Сумма», то это просто смена собственника. Большие крупные корпорации, которые пойдут сюда, это новые вливания в регион. Я смотрю на процесс оптимистично.

- Но ведь в том же ФЕСКО начинается продажа судов. Компании уходят из Владивостока и регистрируются в Москве. Налоговая база города снижается.

- Для меня важнее НДФЛ (Налог на доходы физических лиц — Прим. «ЗР»). У нас ведь все налоги забирает край, кроме тех, которые он не может забрать по законодательству. Так что главным является НДФЛ.

А по поводу места регистрации бизнеса могу сказать, что есть установка руководства крупным компаниям идти в регионы. Вот у нас, например, «Соллерс» создал производство, а это рабочие места. Теперь компания будет строить жилье. Они покупают прилегающие территории и будут расширять производство. Вот недавно крупнейший поставщик вышел на нас, чтобы создать здесь во Владивостоке свою перевалочную базу.

- Но региональный бизнес опасается, что рядом с корпорациями у них не остается места.

- Вот я не согласен. Возьмем, например, «Крокус», который зашел и дал работу местным компаниям.

- Но многие с убытками поработали.

- Потому что надо грамотно договоры составлять. Сильные компании остаются, слабые - уходят. Кричат те, кто обанкротился. А те, кто успешно работает - молчат, чтобы на их рынок другие не сбежались. Ничего страшного нет. Надо делиться. Пусть заходит сюда бизнес. Я не вижу здесь проблем.

- Вы ощущаете рост безработицы после окончания строек АТЭС?

- Нет. У нас вакансий больше, чем безработных. Свободных мест около 30 тыс., а безработных - 2 тыс. человек. Строится много. И еще будет строиться. Например, в «Снеговой пади» будет построено еще 14 домов. Строится Патрокл. Развернется строительство на полуострове Саперном острова Русский. Там будет жилье для преподавателей ДВФУ и тех, кто будет обслуживать остров Русский.

- Инфраструктура Владивостока после ввода новых объектов саммита АТЭС увеличилась. Теперь ее надо поддерживать. Вы не видите в этом проблемы?

- Мост на Русский - федеральный, как и многие другие объекты, значит, содержать их будет федеральный бюджет. А если федеральные власти захотят передать, а я хотел бы, чтобы они нам передали эти объекты, то буду требовать, чтобы отдавали с деньгами.

Тот же пешеходный переход у школы №50 приходится нам самим делать. Если возьмет на себя край, то это будет делаться очень долго. Мне проще взять себе и сделать самостоятельно. Кто-то может работать «крупными мазками», а кому-то надо доделывать мелочи.

Конечно, инфраструктуры прибавилось, но это добавило нам привлекательности для тех же инвестиций. На содержание мостов надо 30 млн рублей в год. Надо нанимать людей, платить налоги. Но это ведь плюсы.