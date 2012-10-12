Мэр Владивостока за чистый город, но…

ВЛАДИВОСТОК, 12 октября, ZRPRESS. Мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ готов очистить город от несанкционированных свалок.



Но в соответствии с бюджетным кодексом мэрия имеет право выделять деньги на очистку земель, принадлежащих муниципалитету. Во Владивостоке, как известно, далеко не все земли находятся в ведении муниципального городского округа. Существенная часть земель, особенно в пригородной зоне, где чаще всего и образуются несанкционированные свалки, принадлежат Министерству обороны, либо это федеральные земли лесного фонда. Поэтому любые действия в отношении очистки этих территорий будут рассматриваться, как нарушение бюджетного кодекса, прокомментировал ситуацию со свалками глава администрации Владивостока Игорь Пушкарев на встрече с журналистами газеты "Золотой Рог".



Надежда ВОРОНЦОВА, газета "Золотой Рог".