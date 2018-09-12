На ВЭФ Путин сделал предложение Абэ, от которого трудно отказаться

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании "Дальний Восток: расширяя границы возможностей" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке на о. Русском, предложил заключить мирный договор между Россией и Японией до конца года без предварительных условий, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Вот какая идея пришла мне в голову прямо сейчас сдесь... Давайте заключим мирный договор, но не сейчас, а до конца года. Без всяких предварительных условий»,— сказал Путин, обращаясь главным образом к присутствующему на заседании премьер-министру Японии Синдзо Абэ.

Это предложение было встречено и поддержано аплодисментами всех гостей. "Вот я даже не просил поддержать меня аудиторию, спасибо за поддержку", - отреагировал президент России.

По его словам, на основе этого мирного договора Россия и Япония «как друзья продолжат решать все спорные вопросы». «Разумеется, мне кажется, что это облегчило бы нам решение всех проблем, с которыми мы не можем справиться на протяжении 70 лет»,- добавил президент России.

Досье деловой газеты «Золотой Рог»

Напомним, консультации по пунктам мирного договора, который бы подвел итоги Второй мировой войны Москва и Токио ведут несколько десятилетий. Камнем преткновения всегда была принадлежность южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза. Стороны с 1945 года не могут подписать мирный договор из-за спора о принадлежности южной части Курильских островов. До начала кризиса на Украине стороны вели активные переговоры о заключении соглашения. Однако после эскалации конфликта в Донбассе переговоры были заморожены по инициативе японской стороны.

Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов Хабомаи, называя их своими "северными территориями".

Фото minvr.ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.