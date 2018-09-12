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Путин и Си Цзиньпин поели блинов с икрой под водочку
Глава Китая остался "должен" российскому коллеге 400 рублей в юанях, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Президент РФ Владимир ПУТИН и председатель КНР СИ Цзиньпин во время посещения выставки «Улицы Дальнего Востока» на острове Русский самостоятельно приготовили блины с начинкой в павильоне «Русские морепродукты и русский рынок».
Повара предложили главам государств надеть фартуки и собственноручно приготовить блины, а затем наполнить их представленными на выставке морепродуктами региона. Запекая блин, российский президент отметил мастерство высокого китайского гостя в этом деле.
«Да, у меня кругленько», - ответил Си Цзиньпин через переводчика.
Завернув в приготовленные блины черную и красную икру, высокие гости продегустировали приготовленное ими блюдо: ели они руками и по русской традиции по предложению Путина выпили немного водки.
В павильоне «Мед» Владимир Путин попробовал крем-мед, изготовленный из дальневосточного сырья. Президента заинтересовал приготовленный на основе меда сбитень. Каждая баночка продукта продавалась по 200 рублей, президент выбрал две, товар был оплачен, а сам сбитень был передан Си Цзиньпину.
«Рублей у меня нет», - сказал председатель КНР.
«Юанями потом отдашь», - отшутился Путин, передавая гостю подарок.
Фото с сайта kremlin.ru
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