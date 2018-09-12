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Кто "слил" всех министров Путину?
Президент прилетел во Владивосток уже раздраженным и устроил разнос министрам, провалившим программу развития Дальнего Востока
Владимир Путин прилетел во Владивосток раздраженным: возможно, сказалась усталость, а скорее всего - не слишком удачные для ставленников администрации президента результаты губернаторских выборов.
Как уже известно, в четырех регионах, в том числе в Приморье, кремлевским кандидатам придется пройти через второй тур. И, хотя сам президент вскользь оговорился, что это нормальное явление, и в ближайшее время этап неопределенности будет завершен, осадочек явно остался. Тем более что в 2016–2017 ни в одном из регионов второго тура не было.
Дурное настроение начальника не замедлило сказаться на подчиненных, пишет «МК». Выслушав на заседании президиума Госсовета пространный рассказ главы Минтранса Евгения Дитриха о том, как за последние годы улучшилась транспортная доступность Дальнего Востока, Владимир Владимирович попросил докладчиков быть покороче и концентрироваться не на своих достижениях, а на проблемах.
«И, кстати, вы сказали, что по субсидированным тарифам перевезен миллион пассажиров, а у меня другие данные - 530 тысяч», - иезуитски добавил Путин.
- Уверен, что у вас самые точные данные, - пролепетал в ответ испуганный Дитрих, безоговорочно признав свою ошибку.
Но главе государства одной "жертвы" было явно недостаточно. Полпред в ДФО Юрий Трутнев хорошо проделал свою работу, снабдив ВВП не только необходимыми фактами и цифрами, но и фамилиями провинившихся чиновников.
- А с судами что у нас? - президент прямо указал на министра экономики Максима Орешкина. - Два судна для перевозки грузов и пассажиров между Камчаткой и Сахалином должны были построить…
Орешкин, холодея, был вынужден признать, что не в курсе проблемы.
- А должны быть в курсе, раз приехали на совещание, - жестко парировал Путин. - Прошу вас выяснить и доложить отдельно.
За младшего коллегу попытался было вступиться первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, но в итоге досталось и ему. Юрий Трутнев рассказал президенту про ситуацию со строительством двух мостов из РФ в Китай: сами сооружения будут готовы в 2019 году, но, поскольку деньги на создание пропускных пунктов Минфином не выделены, пользоваться ими будет невозможно.
- Надо что-то делать, - с надеждой глядя на главу государства, сказал полпред.
- Конечно, надо, - согласился Путин. - Иначе нас на смех поднимут. Получается, мост построен, а по нему не пройти и не проехать. Зачем тогда строили?
Посмотрев, как мучаются коллеги, глава Минпромторга Денис Мантуров решил не искушать судьбу и сразу посыпал голову пеплом, признав: с производством гражданского вертолета Ка-62 возникли проблемы. Опытные образцы «несколько отличаются от заданных характеристик». Кроме того, «просто лопнул редуктор», поставленный австрийскими партнерами, хотя «они лучшие по трансмиссии». Все перечисленные проблемы, по мнению чиновника, удастся решить в ближайшее время. «Рассчитываем, что к концу 2019 года Ка-62 получит сертификат годности», - пообещал Мантуров.
К счастью для министров, на этом внутренняя повестка в графике президента была исчерпана.
Ярким примером того, насколько неспешны, неповоротливы и, чего скрывать, довольно индифферентны к нашему региону российские чиновники, может служить случай на одной из международных (!) площадок ВЭФ, свидетелем которого стал корреспондент деловой газеты "Золотой Рог". Одна из китайских гостей - финансист - предложила использовать в создании финансового центра на Русском прежде всего китайский опыт, так как у последних есть богатая практика. Далее она очень долго и воодушевленно рассказывала об этом успешном опыте. Казалось бы, у министра экономического развития России Максима Орешкина, который был главным спикером на этой панели, должны были загореться глаза и появиться энтузиазм - вот же, инвестиции на тарелочке принесли, расписали план развития территории, ничего и выдумывать не надо! Но это только показалось.
Российские ответственные лица лишь пожали плечами, сообщив, что "предстоит долгая, кропотливая работа".
Увы, такая работа, как правило, заканчивается тем, что инвесторы со временем просто теряют интерес к проекту, который просто угасает. Такое сплошь и рядом происходит в регионе, в котором уже закрылись специализированные экономические зоны, в том числе и на Русском, который уже несколько лет назад должен был стать то туристко-рекреационной зоной, то научным кластером, то еще чем. «Долгая кропотливая работа» убила все эти проекты еще на стадии идеи.
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Наши идиоты, да возьмите вы переймите опыт, но нет же, бабла так не попилишь. . .