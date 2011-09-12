Оппозиция протестует против повышения цен на проезд

Приморские оппозиционеры провели 11 сентября санкционированный властями митинг протеста против повышения цен на билеты в общественном транспорте.

- Некоторые говорят, что повышение цены на два рубля - немного. Но это те два рубля, про которые можно сказать: «коготок увяз - всей птичке пропасть», - заявил на митинге один из его активных участников лидер «Рот Фронта» Виктор ПОТАПЕЙКО. – Сейчас многие готовятся к выборам. Но при существующей избирательной системе, которую можно назвать одним словом – лохотрон, выборами ничего не изменить. Мы должны разбить существующую систему, чтобы выборы стали честными. И мы именно так ставим вопрос. И требуем правительство уйти в отставку! Да здравствует политика по имя трудового народа!!!

Акция протеста собрала около сотни человек и прошла спокойно. По ее итогам была принята резолюция с требованием к региональным властям – снизить стоимость проезда в общественном транспорте.