Вьетнам ждет приморцев, Приморье - вьетнамцев

ВЛАДИВОСТОК, 12 июля, ZRPRESS. Во Владивостоке проходит культурно-туристический фестиваль "Вьетнам - бесконечная красота". По этому поводу в приморскую столицу прибыл министр культуры, спорта и туризма Вьетнама г-н Хоанг Туан Ань.

В рамках визита он выступил на конференции, посвященной туристическим ресурсам Вьетнама, и встретился с губернатором и руководителями департаментов туризма, промышленности и транспорта, а также управления культуры администрации Приморского края.

«По итогам 2011 года Вьетнам посетило 118 тысяч человек, а за первое полугодие нынешнего – 90 тысяч (из них дальневосточников – около 28 тысяч), - говорит Хоанг Туан Ань. - И все же, несмотря на то, что за последние шесть лет количество поездок россиян во Вьетнам выросло в пять раз, а вьетнамцев в Россию - в полтора раза, это очень небольшие показатели в общем потоке иностранных туристов обеих стран. И мы, и российская сторона прилагаем большие усилия к тому, чтобы эти цифры выросли: организуем рекламные туры, устраиваем Дни российской культуры во Вьетнаме и Дни культуры Вьетнама в России, открываем новые линии воздушного сообщения. Россия вообще относится к числу очень перспективных для нас рынков – и в плане туризма, и по другим направлениям. Дипломатические отношения между нашими странами были установлены еще в 1950 году, вьетнамцы до сих пор благодарны за оказанную братскую помощь, многие представители старшего поколения получили образование в СССР и владеют русским языком (сам министр, обучавшийся в Москве, из их числа – прим. «ЗР»), и, можете не сомневаться, к туристам из России у нас относятся особенно тепло».

В ходе встречи с Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ обсуждались пути взаимодействия по различным направлениям. В частности, был затронут вопрос возобновления прямого авиасообщения между Владивостоком и Ханоем, как это было ранее, тем более что это будет способствовать не только увеличению турпотока во Вьетнам, но и развитию въездного туризма Приморья. Сегодня, когда акцент развития отрасли делается на внутренний туризм, привлечение в край соседей по АТР особенно актуально. Губернатор пообещал обсудить это с федеральной властью.

Также на развитие российско-вьетнамских отношений направлена одна из образовательных программ ДВФУ, которая будет готовить специалистов для вьетнамских структур «Росатома».

Сегодня вечером состоится встреча Хоанг Туан Аня с ректором ВГУЭС Геннадием ЛАЗАРЕВЫМ. На площадке этого вуза проходит очередной комплекс мероприятий фестиваля «Вьетнам – бесконечная красота».

Дарина СУШЕНЦОВА, «Золотой Рог».