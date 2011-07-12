Владивосток отрабатывает уже четвертый туристический бренд

Дума Владивостока приняла «Стратегию развития Владивостока до 2020 года» на последней летней сессии. Таким образом, документ, о цели и положения которого ломали копья академики, профессора, депутаты и эксперты, принят. К 2020 году основной структурой экономики Владивостока должна стать индустрия гостеприимства - 54% всей экономики.

За свою относительно короткую 151-летнюю историю Владивосток отрабатывает уже четвертый бренд: от «далекого, но нашенского города» (Ленин), «второго Сан-Франциско» (Хрущев), «форпоста на Тихом океане» (лексика советского периода) до «европейского города в АТР». Каким он будет, этот самый европейский из всех азиатских, через каких-то десять лет?.. Прокомментировать факт принятия документа «ЗР» попросил представителя разработчика «Стратегии» - Леонтьевского центра, кандидата экономических наук Юрия АВДЕЕВА.

- Юрий Алексеевич, так чем сердце успокоилось после всех резких замечаний к документу?

- Разработка документа была заказана пять лет назад. В силу высокого уровня ротации первых лиц городской администрации разработчики приняли решение не столько ориентироваться на «прихоти» заказчика, сколько держать курс на реальные цели городского развития. И это, пожалуй, первое отличие, которое заключает в себе Стратегия.

Некоторые оппоненты усомнились в оригинальности разработки. Но в том и дело, что первым и исключительным ресурсом города Владивостока является его трехсотмиллионное окружение в радиусе тысячи километров четырех соседних государств. Ни один город России таким ресурсом не обладает, да и во Владивостоке он никогда ранее не рассматривался в качестве ресурса развития. И, собственно, на этом строятся стратегия и стратегический план развития города Владивостока, и можно с полной уверенностью сказать, что никакой другой ресурс – будь то индустриальный или инновационный путь развития – не даст такого импульса, как наше окружение.

На самом деле «Стратегия» – выбор оптимального решения. Для Владивостока в качестве цели достижения в ближайшие годы принята стратегия развития туризма, даже несмотря на то, что сама отрасль в городе имеет пока нисходящий тренд. Задача заключается в том, чтобы, используя потенциал, заложенный в город федеральным центром, и активизируя внутренние ресурсы, сделать все, чтобы туризм стал наиболее доходной частью бюджета.

- Не стыкуются цель этой «Стратегии» и несостоявшийся конкурс на разработку идеи рекреационно-туристической зоны на острове Русский.

- Просто оказалось, что некому за это взяться. Очевиден дефицит не только разработчиков, но и идей на этот счет. Мне представляется, что сегодня нужно было бы инициировать хоть администрацией города, хоть Думой обсуждение того, что нужно для достижения туристического будущего Владивостока: какие необходимы преференции и какие ресурсы еще потребуются…

В стратегии Владивостока предлагается вариант, который просто непривычен, потому что в голове у многих сидит, что только индустриальный путь развития может обеспечить наше благополучие. Да и туризм многими воспринимается как некое недостойное занятие для поголовно дипломированных выпускников высших учебных заведений города. Так вот «Стратегия» тем и отличается, что на основании расчетов доказано, что на ближайшие 10-15 лет самым эффективным и самым доходным видом бизнеса может и должен стать туризм.

Что такое триста миллионов человек вокруг 600-тысячного Владивостока – это все равно, что в тысячекилометровой зоне оказалось все население США, или дважды население России. А что такое тысяча километров – это полтора-два часа лета на самолете или менее суток на поезде. Думаю, что и по деньгам это вполне доступно значительной части окружающего нас населения. И если это так, то нужно в первую очередь развивать в городе инфраструктуру туризма, только никак не возрождать предприятия оборонно-промышленного комплекса, нефтехимию или переработку бокситов. Да, сегодня все достопримечательности нашего города можно увидеть из окна автобуса за полдня (пока тот стоит в пробках). Но ведь и те туристические ресурсы, которые есть в городе, мы не используем, они пока не стали объектами туристического показа.

- Но цель документа не отрицает другие направления развития краевого центра?

- Мы, говоря о приоритетах, к сожалению, часто видим много направлений, а от этого образуется, мягко говоря, косоглазие. На самом деле выбор должен быть один.

Если Дума города Владивостока принимает эту стратегию и соглашается с тем приоритетом, который в ней сформулирован, значит, следующим шагом необходимо показать бизнесу, в каких направлениях она готова его поддерживать. Кроме того, в Стратегии впервые показана сумма требуемых инвестиций на инфраструктурное обустройство города. Даже фантастически большая сумма, которая сегодня брошена на подготовку к саммиту, оказывается еще недостаточной для того, чтобы люди ехали не отсюда, а сюда. На основе межотраслевого баланса сделан расчет, что только въездной туризм, экспорт образовательных и медицинских услуг могут обеспечить дополнительный приток требуемых инвестиций. Вот эти три сектора могут дать при соответствующих вложениях наибольший эффект (а не труба, рыба и т.п.).

- Демографический в том числе?

- Отличное замечание! Строительство - безусловно, нужное - нефтепровода, газопровода, НПЗ и прочего свидетельствует, увы, о том, что большая часть населения края лишняя! Для их обслуживания нужно совсем немного народа. Поэтому они не дают большого количества рабочих мест. А туризм – это, прежде всего, развитие малого бизнеса, в который может быть вовлечено практически все население. Это и импульс для сельского хозяйства, транспорта, даже машиностроения, если хотите. Может потребоваться строительство канатных дорог, мостов и прочего…

- «Стратегия» - догма? Ее можно не замечать или город обязан ей следовать?

- Раз дума приняла, то документ в какой-то степени стал законом, и мы должны от администрации ожидать каких-то действий, связанных со стимулированием бизнеса вкладывать средства в развитие туризма. Но догма или не догма? «Стратегия» не священная корова. Динамичное изменение ситуации в городе, крае, России требуют внесения обновлений и в этот документ. Кто должен это делать? К сожалению, института, который бы занимался мониторингом изменений процессов развития и оценивал действия, которые должны быть предприняты в связи с этими изменениями, в крае нет. Мое понимание заключается в том, что во Владивостоке должен быть создан институт стратегического развития. И 2020 годом жизнь не заканчивается, сейчас самое время думать: а что дальше…