Во Владивостоке подали в отставку два заместителя главы города

Первый вице-мэр Владивостока Алексей Сухов и заместитель главы администрации - начальник управления содержания жилищного фонда администрации Александр Табаченко написали заявления об освобождении от должности по собственному желанию, сообщил РИА PrimaMedia источник в мэрии. Однако официальные источники в администрации Владивостока пока эту информацию не подтверждают.

Алексей Николаевич Сухов, первый заместитель главы администрации, осуществлял общее руководство реализацией градостроительной политики на территории муниципального образования. Александр Анатольевич Табаченко, заместитель главы администрации, был начальником управления содержания жилищного фонда администрации города Владивостока.

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