Правительственная делегация корейского города Пхохан примет участие в IV Восточном экономическом форуме

Представительная делегация южнокорейского города Пхохан примет участие в мероприятиях деловой программы IV Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 11-13 сентября.

Правительственную делегацию одного из крупнейших промышленных центров Республики Корея возглавит мэр города Ли Ганг Док. В ее состав также войдут сотрудники администрации города Пхохан, представители Городского Совета, Торгово-промышленной палаты, деловые круги и журналисты.

Как подчеркивает южнокорейская сторона, участие в работе ВЭФ-2018 будет способствовать дальнейшему укреплению взаимовыгодного экономического сотрудничества между двумя странами.

Ранее во Владивостоке состоялся День корейского инвестора, в котором приняли участие около 300 человек, в том числе представляющих 75 корейских компаний. В рамках мероприятия обсуждались инвестиционные проекты стоимостью $1,5 млрд в таких сферах, как энергетика, нефте- и газохимическое производство, судостроение, медицина, а также строительство рыбного рынка.

Газета "Золотой Рог", Владивосток