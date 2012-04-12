Дума Владивостока проиграла антимонопольному органу в суде

ВЛАДИВОСТОК, 12 апреля, ZRPRESS. Приморским УФАС России был рассмотрен муниципальный правовой акт Думы города «Положение о способах управления и распоряжения муниципальным имуществом города Владивостока» (далее - Положение) на предмет его соответствия антимонопольному законодательству.

При рассмотрении Положения специалисты Приморского УФАС России обратили внимание на то, что его отдельные пункты противоречат требованиям Закона о защите конкуренции, определяющего порядок передачи государственного и муниципального имущества в аренду.

Так, Положением было установлено, что «в случае подачи заявлений о предоставлении объекта и заключении договора аренды в отношении объекта несколькими заинтересованными лицами по одному объекту преимущественное право на заключение соответствующего договора при прочих равных условиях имеет заинтересованное лицо, ранее других подавшее заявление. В отношении остальных заинтересованных лиц уполномоченный орган принимает решение об отказе в предоставлении объекта и заключении договора аренды».

Подача заявления ранее других претендентов не является тем случаем, при котором возможно заключение договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, как это предусмотрено общими требованиями антимонопольного законодательства.

Устанавливая преимущественное право на заключение договора аренды без проведения торгов, Дума города нарушила ч.1 ст.15 Закона о защите конкуренции, так как субъект, ранее подавший заявление, получит преимущество, которое обеспечит ему более выгодные условия деятельности по сравнению с иными хозяйствующими субъектами.

8 ноября 2011 года Комиссия Приморского УФАС России признала факт нарушения Думой г. Владивостока антимонопольного законодательства и выдала предписание о внесении изменений в Положение, сообщает Кристина Мирзаева, пресс-секретарь Приморского УФАС России.

Не согласившись с антимонопольным органом, Дума Владивостока обратилась в Арбитражный суд, который 5 апреля 2012 года оставил решение Приморского УФАС России в силе.

«Мы считаем, что решение Приморского УФАС России, поддержанное арбитражным судом, не только приводит порядок распоряжения муниципальным имуществом в соответствие с требованиями законодательства, но и ограничивает возможность коррупционных проявлений в данной сфере», - прокомментировал руководитель Приморского УФАС России Сергей Вялых.