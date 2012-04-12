Государственной резиденции в Приморье пока не будет

ВЛАДИВОСТОК, 12 апреля, ZRPRESS. Госрезиденции в Приморье в среднесрочной перспективе не будет, а резиденция "Янтарь" в Калининграде заработала в полную силу, но без прессы, сообщил в интервью РИА Новости управляющий делами президента России Владимир Кожин.

Строительство госрезиденции во Владивостоке было отложено, "в первую очередь по соображениям экономии бюджетных средств", пояснил он.

"Все-таки достаточно далеко, и территория абсолютно не освоена, поэтому пока этот вопрос отложен, и в среднесрочной перспективе мы не собираемся к нему возвращаться", - сказал управляющий делами президента.

Для резиденции предполагалось выделить более 1 тысячи гектаров земли на полуострове Гамова в Хасанском районе Приморского края. Стоимость строительства могла составить около 8 миллиарда рублей.