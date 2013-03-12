Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Молодежь во Владивостоке записали в ресурс
Новое учреждение, созданное по инициативе Игоря ПУШКАРЕВА, призвано активно вовлекать детей и подростков в социально полезные дела, приобщать их к спорту и творчеству.
Основу коллектива составили бывшие «уличные педагоги», которые в течение прошлого года успешно работали в порядке эксперимента на территории Ленинского района Владивостока. Теперь этой работой будут охвачены все районы краевого центра.
«Наш центр будет вести индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними, состоящими на учете в органах системы профилактики, а также с детьми из семей, находящихся в социально опасном положении, - рассказал директор молодежного ресурсного центра Андрей ВОЛКОВ. – Работа эта будет проходить в тесном взаимодействии с органами системы профилактики для выявления и оказания помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации».
В первый месяц своей работы специалисты центра уже познакомились с руководителями и специалистами по воспитательной работе общеобразовательных учреждений Владивостока, определили совместный план действий с районными комиссиями по делам несовершеннолетних, учреждениями социальной защиты населения. В поле зрения специалистов центра также попали и учащиеся вечерних школ и учреждений начального профессионального образования. Уже проведены и первые занятия в школах по профилактике вредных привычек и толерантности. Подопечные центра стали участниками познавательной экскурсии в Краевой музей имени Арсеньева, побывали на городском празднике 23 февраля и на игре городской школьной лиги КВН.
«Нашими активными помощниками уже стали молодежные общественные объединения, в том числе и волонтеры, - говорит Андрей Волков. – Совместно мы реализуем ряд социально полезных акций. Будем привлекать своих подопечных к экологическим мероприятиям, спортивным соревнованиям, творческим конкурсам. Важно, чтобы ребята, многие из которых просто не знают, где применить собственные силы и умения, осознали свою нужность, имели возможность открыть счет своим добрым делам. И на личном примере показать сверстникам, что социальная активность, здоровый образ жизни – это лучший выбор для современной молодежи».
Юрий РОГОВ, газета "Золотой Рог".
Новости тематики
- Президент России: "Один из ключевых регионов российской науки – Дальний Восток"
- Полпред ДФО предложил сделать Русский остров долиной
- ПУТИН: "Я китайскую кухню очень люблю"
- Вице-премьер России Ольга Голодец посетила Медицинский центр ДВФУ
- Японские университеты заинтересованы в сотрудничестве с ДВФУ
- В ДВФУ обсудили перспективы сотрудничества с Университетом Лондона
- Встреча ректоров Ассоциации университетов Азиатско-Тихоокеанского региона открылась во Владивостоке
- Переезд ДВФУ на о. Русский - на контроле Администрации Президента России
- ДВФУ вносит весомый вклад в развитие российско-сингапурских отношений
- Абитуриентов Украины и Белоруссии заинтересовала возможность обучения в ДВФУ
Новости раздела
- Китайцы "оккупировали" остров Русский
- Генеральный директор Почты России Николай Подгузов и врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заключили соглашение о сотрудничестве
- Путин озвучил на ВЭФ политическую сенсацию
- На ВЭФ Путин сделал предложение Абэ, от которого трудно отказаться
- Президент России Владимир Путин пообещал Дальнему Востоку светлое будущее
- Путин и Си Цзиньпин поели блинов с икрой под водочку
- Кто "слил" всех министров Путину?
- Путин признал, что дальневосточников не устраивают сегодняшние условия для жизни
- Всероссийский конкурс социальных проектов "Инносоциум" стартует на IV Восточном экономическом форуме
- Во Владивостоке будет введен режим "технологической тишины"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Кто "слил" всех министров Путину?
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Дарькин развеселил рыбаков
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Путин озвучил на ВЭФ политическую сенсацию
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев