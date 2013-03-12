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Молодежь во Владивостоке записали в ресурс

12 Марта 2013, 14:28 | Владивосток

 

Новое учреждение, созданное по инициативе Игоря ПУШКАРЕВА, призвано активно вовлекать детей и подростков в социально полезные дела, приобщать их к спорту и творчеству.

Основу коллектива составили бывшие «уличные педагоги», которые в течение прошлого года успешно работали в порядке эксперимента на территории Ленинского района Владивостока. Теперь этой работой будут охвачены все районы краевого центра.

«Наш центр будет вести индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними, состоящими на учете в органах системы профилактики, а также с детьми из семей, находящихся в социально опасном положении, - рассказал директор молодежного ресурсного центра Андрей ВОЛКОВ. – Работа эта будет проходить в тесном взаимодействии с органами системы профилактики для выявления и оказания помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации».

В первый месяц своей работы специалисты центра уже познакомились с руководителями и специалистами по воспитательной работе общеобразовательных учреждений Владивостока, определили совместный план действий с районными комиссиями по делам несовершеннолетних, учреждениями социальной защиты населения. В поле зрения специалистов центра также попали и учащиеся вечерних школ и учреждений начального профессионального образования. Уже проведены и первые занятия в школах по профилактике вредных привычек и толерантности. Подопечные центра стали участниками познавательной экскурсии в Краевой музей имени Арсеньева, побывали на городском празднике 23 февраля и на игре городской школьной лиги КВН.

«Нашими активными помощниками уже стали молодежные общественные объединения, в том числе и волонтеры, - говорит Андрей Волков. – Совместно мы реализуем ряд социально полезных акций. Будем привлекать своих подопечных к экологическим мероприятиям, спортивным соревнованиям, творческим конкурсам. Важно, чтобы ребята, многие из которых просто не знают, где применить собственные силы и умения, осознали свою нужность, имели возможность открыть счет своим добрым делам. И на личном примере показать сверстникам, что социальная активность, здоровый образ жизни – это лучший выбор для современной молодежи».

Юрий РОГОВ, газета "Золотой Рог".

Автор: Юрий Рогов
Теги: кадровый вопрос 



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