В дороги Владивостока за год вложат 1 миллиард 513 млн рублей

В 2013 году во Владивостоке предстоит отремонтировать 700 км дорог.

Разговор о перспективах развития, содержания и ремонта дорожной сети Владивостока состоялся на заседании комитета по экономической политике и собственности Законодательного Собрания Приморского края.

Как рассказал начальник управления содержания жилищного фонда и городских территорий администрации Владивостока Леонид ВИЛЬЧИНСКИЙ, в 2013 году предстоит отремонтировать 700 км дорог. Из них 52% приходятся на асфальто-бетонное покрытие, 40% - грунтовые и около 8% - на гравийно-щебеночные. Бюджетом города предусмотрено выделить порядка 140 миллионов на реконструкцию, порядка 512 - на ремонт, 578 млн - на содержание. В общей сложности на дороги выделяется 1 миллиард 513 млн руб., сообщают информагентства.

Чиновник городской администрации пояснил краевым депутатам, что под ремонтом дорог понимается вся дорожная инфраструктура, вплоть до лестниц, а под содержанием - уборка и помывка магистралей, а также тротуаров и переходов.

Что именно планируют реконструировать городские чиновники? Дорогу Снеговая - Горностай; улицы Днепровскую и Печорскую; 1-ю Морскую, адмирала Захарова, Посьетскую и Бестужева; зону отдыха на Токаревской кошке; продолжить уборку трамвайных путей на Светланской - от улицы Муравьева-Амурского до стадиона Авангард; улицу Шуйскую, а также продолжить работы на Чуркине. Готовится техническое задание для прокладки новой магистрали вдоль Амурского залива. Улицу Котельникова планируют значительно расширить, реконструкция и расширение ждут улицы Фадеева и Спортивная, претерпит изменения и Борисенко.

Власти города наметили не только отремонтировать Рудневский мост, но и построить новый параллельный путь. Еще два моста городская администрация наметила возвести на Бородинской. А транспортные развязки - в районе улиц Чапаева (на фабрике «Заря») и Фирсова.

Все эти планы администрация Владивостока, по словам Леонида Вильчинского, «забила» в программу развития Дальнего Востока и Забайкалья.

Депутаты уточнили: есть ли у городской администрации уверенность, что ее предложения будут поддержаны федеральным центром? И осилит ли, в противном случае, Владивосток в одиночку все названные планы? Есть ли приоритеты у города на случай, если получить помощь государства не получится?

Отвечать за федеральный центр начальник управления содержания жилищного фонда и городских территорий администрации Владивостока поостерегся. Но надежду на получение помощи высказал. Особенно, по его словам, Владивостоку стоит рассчитывать на поддержку краевых властей, ведь в одиночку городу справиться со всем громадьем планов будет не по силам.

Кроме того, в районе улицы Днепровской к августу этого года появится транспортный узел ценой более 66 млн руб.

Аукцион на выполнение работ по реконструкции узла улично-дорожной сети, состоящего из ул. Днепровской, ул. Вострецова, проспекта 100-лет Владивостоку и ул. Печорской, объявила администрация Владивостока на сайте «Госзакупки». Предполагается, что данный транспортный узел существенно разгрузит проспект 100 лет Владивостоку, собирающий ежедневно многочасовые пробки. На БАМ, Выселковую и «Молодежную» можно будет попасть, минуя проспект 100 лет Владивостоку.

Согласно документации аукциона, асфальтобетонная дорога появится от пересечения ул. Днепровской с ул. Тухачевского до ул. Днепровской, 25, от ул. Вострецова, 1 до пересечения ул. Вострецова с ул. Днепровской, от проспекта 100 лет Владивостоку, 18а до пересечения с ул. Печорской, от пересечения с проспектом 100 лет Владивостоку до пересечения с ул. Вострецова.

Стоит отметить, что ремонт дороги предполагает большой объем подготовительных работ, например таких, как вал деревьев, корчевку пней, разборку уже существующих покрытий и асфальтобетонных оснований, перенос электрокабелей и т.д. Кроме того, на новой дороге будут обустроены пешеходные тротуары, устроено наружное освещение, и даже установлены металлические урны и скамейки.

Электронный аукцион назначен на 25 марта. Завершить же все ремонтные работы подрядчику нужно к 1 августа этого года.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.