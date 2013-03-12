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Виктор Черепков рассчитывает на победу в выборах главы Владивостока
Еще не объявленные выборы главы Владивостока обещают стать традиционно владивостокскими с некоторым ностальгическим налетом демократии девяностых годов.
Так, экс-глава Владивостока Виктор ЧЕРЕПКОВ будет выставлять свою кандидатуру на предстоящих в сентябре 2013 года выборах главы столицы Приморья, об этом он сообщил корреспонденту deita.
Более того, как стало известно «ЗР» из конфиденциальных источников, Виктор Черепков уже дал согласие на участие в культурном проекте Приморской краевой библиотеки имени Горького «Личности». Встреча в рамках этого проекта с экс-мэром, экс-депутатом Госдумы и вероятным претендентом на освобождающийся в Сером доме пост состоится в апреле.
Досье: Первым гостем проекта «Личности» был председатель Законодательного Собрания Приморья, руководитель общественного совета содействия развития библиотечного дела Виктор ГОРЧАКОВ. Очередная встреча состоится 12 марта. Гостем проекта станет первый в новейшей истории Приморья избранный глава исполнительной власти края, бывший Генконсул РФ в Сан-Франциско, ныне директор Школы региональных и международных исследований ДВФУ Владимир КУЗНЕЦОВ.
Таким образом, приезд во Владивосток Виктора Черепкова не за горами. Сейчас он предпринимает очередную попытку зарегистрировать в Министерстве юстиции партию «Свобода и Народовластие», основателем которой он является. Все предыдущие попытки зарегистрировать партию не удались.
«Партия существует уже 11 лет, в ней 230 тысяч членов, а Минюст уже несколько лет не регистрирует ее. Сейчас дело находится в суде. Партия провела очередной съезд. Понятно же, почему «Свободу и Народовластие» не регистрируют. По-настоящему оппозиционные партии они не регистрируют», - рассказал в интервью агентству Виктор Черепков.
Экс-мэр Владивостока не исключает возможность того, что баллотироваться на выборах главы Владивостока ему придется от другой политической партии либо в качестве самовыдвиженца собирать подписи жителей города. В любом случае он намерен участвовать в выборах главы Владивостока и рассчитывает на победу.
Ольга ЖУРМАН, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Комментарии
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VVP13:14, 12.03.2013#
Удивляюсь "диванным экспертам", которые только и делают, что льют очередные псевдоумные фекалии на человека и размышляя о смысле жизни. Вот что вы сделали для города, работы, семьи своей в жизни? Кто вообще дал право мудаком называть человека?Черепкова я еще студентом помню, и в отличие от прочих, он всегда был очень прост в общении и доброжелательный человек. Лично имел честь общаться с ним. Минус его - это возраст. А вот опыта прибавилось во всем. Вы же всегда заявляете, что Владивосток оппозиционный город и относите себя к оппозиции. Так что же вы орете, и ничего не делаете? От вас требуется просто поддержать 1 раз человека и увидите настоящую оппозицию с упором на созидание города. 1 раз в жизни дать шанс настоящему человеку, чтобы потом гордо говорить, я помог нашему городу победить и мы вместе сделали это.
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Псевдоним13:22, 12.03.2013#
Неужели ему непонятно, что он давным-давно выбыл из игры. Время идет, уже много молодых и здоровых кандидатов. Если только пропиарить себя в предвыборной компании. Так еще не забыты голодные солдаты на Русском , голодные дети в детдомах и прочее его рукотворчество.
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Казлевич13:30, 12.03.2013#
всему свое время, сейчас городу не нужны политические лидеры и руководители партегеносцы. нужен хороший управленец, Черепков - не нужен, дайте городу нормально без политштормов развиваится. Придет Череп и опять центр город посадят на голодный паек. что бы обыватели сами б Черепкова и не убрали. Да и вообще пусть своей партией ругит - флаг ему в руки.
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доктор23:02, 24.05.2013#
Еще добавьте "молодым и зеленым", чтобы быстренько напилили себе на жизнь. . . Они . если что и петрят, но теоретически, или там на квартиру и шубу жене скорей собрать. . . Думаете, будут решать проблемы?! Да за должность будут держаться, чай, не 10 тыс в администрациях зарплаты. . . "Старый конь борозды не испортит, а опыт заменить может только опыт!"
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Псевдоним15:23, 12.03.2013#
Возраст в данном случае возможно не минус, а плюс. Помимо подтвержденного им делами желания работать на город, прибавляются и возрастные амбиции о памяти у потомков. Конечно определенная команда за ним стоит. Без этого не бывает. Но все-таки генерально он будет работать на город. И если уж он нашел деньги и применил на реконструкцию дорог города в 90-е годы, то сейчас и подавно найдет и применит. И объективно за мои 35 лет проживания во Владивостоке, Черепков единственный градоначальник, масштабно и конкретно занимавшийся городом и улучшением жизни в нем. Другие так, по мелочам, от случая к случаю(от выборов до выборов), и к тому же ". . . . по карманам тырили".
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киборг11:55, 14.03.2013#
вы государственные обязательства на город зачем перебрасываете? бюджетникам с чего бы мер платил? скорая тогда тоже была не города, а края. к ельцину- путину да к толстошеину- наздратенко все вопросы. а вич на деньги города при полной анархии в стране, еще строить умудрялся
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Псевдоним12:07, 14.03.2013#
Читаешь комменты и диву даешься, до чего обнаглела ЕР. На столкьо нагло обливать грязью в комментах стоющего человека. У себя при этом в глазу не бревно - лес. Жутко читать этот черный пиар. Совести у людей нет, плюют откровенно в лицо и прямо в глаза уже не стесняясь говорят - воруем и будем воровать, а вы терпите, зачем вам перевороты? За стабильность! Уроды
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Псевдоним12:13, 14.03.2013#
Кто там про невыезды скорых?А вы в курсе о нынешнем положении в этом?В курсе, что по неким причинам принято решение об ограничении выезда скорой помощи во Владивостоке!Только на определенные случаи типа аварий, драки с нанесением повреждений с угрозой для жизни и т. д. По радио передали неделю назад. А ВИЧ отстаивал интересы города в плане траты городских денег туда, где должен был работать федеральный бюджет. Вот вы за электричество, воду и пр. вместо соседа не будете-же платить?ВИЧ наверное как руководитель очень неудобен подчиненным, но для города полезен.
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brodayga12:28, 14.03.2013#
Я только за Черепкова! Сейчас весь город пользуется плодами его труда. Реакцию молодежи понять можно, в то время их использовали для борьбы с Черепковым под руководством руководителей институтов, которые направляли своих студентов на акции протеста, что бы помешать строительству дорог и развязок в нашем городе. Зато сейчас все пользуются и только радуются. Если бы у Черепкова был такой бюджет как у Пушкарева, то я думаю, Владивосток изменился бы координально, и на оборот, Пушкареву бюджет Черепкова. Вот тогда можно было бы и сравнить, кто и как управляет.
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Псевдоним13:12, 14.03.2013#
Да помню. Тесть лежал в 100 койке. Шла бюджетная "война", скорой город денег не давал. Спрашиваю у тестя (противника ВИЧ):"А как тут с выплатой зарплаты персоналу?"Ответ:выплачивается точно в срок. Помню как при сменщике ВИЧ Толстошеине каждый вечер без света сидели. Подчеркиваю:каждый. В одно и тоже время. Только в тех домах, которые не связаны с официальными учреждениями. Сидишь и смотришь как напротив люди при свете живут. При Черепкове такого не помню. Так что хорошо-бы не передергивать факты некоторым "памятливым".
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Псевдоним14:28, 16.03.2013#
Если черепа каким-то боком допустят до выборов, то он попедит-100проц, по крайней мере в чистую еще ни разу не проигрывал, а секрет его успеха прост-он из народа, а не какой-то там человек кремля который служит только в угоду себе и кремлю, счас есть еще такой самсонов, но он пока не настолько популярен, проблема всех этих кандидатов от народа в том что они не хотят договариваться с другими ребятами из власти-а там свои понятия-вот их и снимают или потом выносят из своих кабинетов.
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Псевдоним10:13, 18.03.2013#
ВИЧу - главное пиар и скандал любой ценой. После 2000 года он в каких нибудь выборах, кроме Гос Думы доходил до победы. Снимали с выборов по замечаниям допущеным самим ВИЧем. А сам поднимал шум что враги сняли. Смысл этого человека найти врага и обвинить в своих просчетах. Н Е В Е Р Ю ему.
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А я не прочь! Наздрата нет уже, бодаться не с кем. Нынешний губер (Миклушевский) не должен вставлять палки в колеса. Давай ВИ, хоть город приведешь в порядок. А то ездить по этим дорогам уже невмоготу!