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Виктор Черепков рассчитывает на победу в выборах главы Владивостока

12 Марта 2013, 11:13 | Владивосток

 

Еще не объявленные выборы главы Владивостока обещают стать традиционно владивостокскими с некоторым ностальгическим налетом демократии девяностых годов.

Так, экс-глава Владивостока Виктор ЧЕРЕПКОВ будет выставлять свою кандидатуру на предстоящих в сентябре 2013 года выборах главы столицы Приморья, об этом он сообщил корреспонденту deita.

Более того, как стало известно «ЗР» из конфиденциальных источников, Виктор Черепков уже дал согласие на участие в культурном проекте Приморской краевой библиотеки имени Горького «Личности». Встреча в рамках этого проекта с экс-мэром, экс-депутатом Госдумы и вероятным претендентом на освобождающийся в Сером доме пост состоится в апреле.

Досье: Первым гостем проекта «Личности» был председатель Законодательного Собрания Приморья, руководитель общественного совета содействия развития библиотечного дела Виктор ГОРЧАКОВ. Очередная встреча состоится 12 марта. Гостем проекта станет первый в новейшей истории Приморья избранный глава исполнительной власти края, бывший Генконсул РФ в Сан-Франциско, ныне директор Школы региональных и международных исследований ДВФУ Владимир КУЗНЕЦОВ.

Таким образом, приезд во Владивосток Виктора Черепкова не за горами. Сейчас он предпринимает очередную попытку зарегистрировать в Министерстве юстиции партию «Свобода и Народовластие», основателем которой он является. Все предыдущие попытки зарегистрировать партию не удались.

«Партия существует уже 11 лет, в ней 230 тысяч членов, а Минюст уже несколько лет не регистрирует ее. Сейчас дело находится в суде. Партия провела очередной съезд. Понятно же, почему «Свободу и Народовластие» не регистрируют. По-настоящему оппозиционные партии они не регистрируют», - рассказал в интервью агентству Виктор Черепков.

Экс-мэр Владивостока не исключает возможность того, что баллотироваться на выборах главы Владивостока ему придется от другой политической партии либо в качестве самовыдвиженца собирать подписи жителей города. В любом случае он намерен участвовать в выборах главы Владивостока и рассчитывает на победу.

Ольга ЖУРМАН, газета "Золотой Рог",  Владивосток.

 

Автор: Ольга Журман
Теги: Личности  глава администрации Владивостока  Виктор Черепков  выборы 



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Комментарии

  • Псевдоним12:31, 12.03.2013#

    А я не прочь! Наздрата нет уже, бодаться не с кем. Нынешний губер (Миклушевский) не должен вставлять палки в колеса. Давай ВИ, хоть город приведешь в порядок. А то ездить по этим дорогам уже невмоготу!

  • Псевдоним12:40, 12.03.2013#

    есть абсолютно нескандальный Пушкарев. нравится?

  • Псевдоним13:22, 12.03.2013#

    Точа. На фиг этот старый клоун тут нужОн!

  • Псевдоним11:40, 14.03.2013#

    Клоун-это ты!

  • Псевдоним11:44, 14.03.2013#

    А даунам слова не довали.

  • доктор22:50, 24.05.2013#

    А по письму похож. . .

  • Псевдоним11:22, 14.03.2013#

    Властью серого черепа!

  • Псевдоним12:11, 14.03.2013#

    +100000 я за него, мои родители и все знакомые уже давненько вспоминаем как при нем строились дороги, может и сейчас будет тоже самое. . .

  • maks16:00, 14.03.2013#

    согласен на все сто

  • Псевдоним12:33, 12.03.2013#

    Да, лето обещает быть жарким. Жаль, что выборы в середине сентября. Не все вернутся с отпусков и дач.

  • Псевдоним12:58, 12.03.2013#

    Жарким, безводным и без электричества ;)Зато трамвай будет бесплатным. :D

  • Псевдоним11:26, 14.03.2013#

    По воде вам к Водоканалу, по свету к Дальэнерго.

  • Псевдоним12:36, 12.03.2013#

    Единственный толковый и порядочный градоначальник за всю новейшую историю Владивостока.

  • maks16:01, 14.03.2013#

    точно

  • ВасЯ12:44, 12.03.2013#

    Да за черепа большинство и сейчас подпишется. Даешь черепа во власть.

  • Псевдоним13:15, 12.03.2013#

    Его не пропустит действующая воровская власть. Она костьми ляжет.

  • Псевдоним11:30, 14.03.2013#

    По последним данным, Москва ПИСа уже согласовала на следующий срок. Пару чемоданчиков чего-то отвёз. . .

  • Псевдоним12:47, 12.03.2013#

    Не дойдет В. И. до выборов. Не допустят они новой смуты. Я, лично, за Пушкарева. Альтернативы не вижу, да и лучшее, враг хорошего.

  • Антропос13:16, 12.03.2013#

    Ты не видишь, потому что слепой и безголовый.

  • Псевдоним13:46, 12.03.2013#

    Сколько лишних букв написали. Можно было просто обозвать меня безголовым, это бы и подразумевало отсутствие зрения. У вас, я вижу, голова есть, но она служит вам только для одного. Вы в нее едите.

  • 777708:51, 16.03.2013#

    А ты спроси у ПИСи - где дорога от Снеговой до Горностаевской трассы, которую гарантировал к 150-летию Владивостока, он а потом будешь за него голосовать. . .

  • Псевдоним11:28, 14.03.2013#

    Да какой к черту смуты? Что вы народ пугаете этим бредом? Куда ни глянь-везде стабильность пиарят. К черту такую стабильность! Лучшее уж точно враг худшего.

  • Владимир 12:53, 12.03.2013#

    Интересно, а сколько сегодня будет стоить использование его имени??? А то ведь шуба жены уже сношена, нужно пеополнять бюджет. Да, интересно, а те семь уголовных дел по превышению полномочий уже списаны за давностью??? Так и не вернули деньги в бюджет города?

  • Псевдоним11:31, 14.03.2013#

    А сколько уголовных дел на Дарыча открыто? Вроде сняли как наказание. . . а он вон, при должности, только уже не здесь. Замяли просто. Заколебали пиарщики Едросовские. Тупые тролли.

  • За черепа11:47, 14.03.2013#

    Владимир вы бредете или вы их за водили.

  • Александр11:52, 14.03.2013#

    Хорошая новость, будем голосовать за Иваныча, на этот раз он точно пройдет.

  • Псевдоним13:03, 12.03.2013#

    Большинство проголосуют за ВИЧ. И я тоже. Все развязки и дороги надо назвать его именем. Он первооткрыватель в этом деле. Надо отдать ему должное.

  • cerj12:05, 14.03.2013#

    Согласен, большинство и я то же, но победит тот кто нужен нашей любимой власти.

  • Нино 13:07, 12.03.2013#

    Я за Черепа ! Ура !только быдло дискотек , больше не надо )

  • Псевдоним13:17, 12.03.2013#

    Созданный жуликами и ворами аппарат избиркомов не пропустит Черепкова даже к выборам.

  • maks16:02, 14.03.2013#

    точно на все сто

  • VVP13:14, 12.03.2013#

    Удивляюсь "диванным экспертам", которые только и делают, что льют очередные псевдоумные фекалии на человека и размышляя о смысле жизни. Вот что вы сделали для города, работы, семьи своей в жизни? Кто вообще дал право мудаком называть человека?Черепкова я еще студентом помню, и в отличие от прочих, он всегда был очень прост в общении и доброжелательный человек. Лично имел честь общаться с ним. Минус его - это возраст. А вот опыта прибавилось во всем. Вы же всегда заявляете, что Владивосток оппозиционный город и относите себя к оппозиции. Так что же вы орете, и ничего не делаете? От вас требуется просто поддержать 1 раз человека и увидите настоящую оппозицию с упором на созидание города. 1 раз в жизни дать шанс настоящему человеку, чтобы потом гордо говорить, я помог нашему городу победить и мы вместе сделали это.

  • Псевдоним11:33, 14.03.2013#

    Хорошо сказано. Только возраст не минус. Знаю много людей активных, умных и опытных. И фору в деятельности дадут многим молодым.

  • Псевдоним13:22, 12.03.2013#

    Неужели ему непонятно, что он давным-давно выбыл из игры. Время идет, уже много молодых и здоровых кандидатов. Если только пропиарить себя в предвыборной компании. Так еще не забыты голодные солдаты на Русском , голодные дети в детдомах и прочее его рукотворчество.

  • Володя19:19, 12.03.2013#

    У тебя, молодого, память то есть? Про каких голодныхсолдат и детей ты говоришь? Вот то что сейчас дети без садиков отлично видно. Или тебе нескандальное и не работающее ворьё больше нравится? Голосовать надо толькоза Черепкова или Марковцева а хряка - на свалку.

  • Псевдоним11:36, 14.03.2013#

    Он не выбыл из игры, это ваши Едриловские офигевшие чинуши его выкидывают намеренно. А молодые здоровые кандидаты могут только нынче энергично пилить бюджет. В то время как немало старых и энергичных приносят окружающему миру гораздо больше пользы.

  • Псевдоним13:27, 12.03.2013#

    Давай, Витя! Мы за тебя полюбасу!

  • vat13:30, 12.03.2013#

    Черепков единственный кондидат в мэры!Этот человек сделал для города в своё время больше, чем все остальные вместе взятые!

    vat
  • Казлевич13:30, 12.03.2013#

    всему свое время, сейчас городу не нужны политические лидеры и руководители партегеносцы. нужен хороший управленец, Черепков - не нужен, дайте городу нормально без политштормов развиваится. Придет Череп и опять центр город посадят на голодный паек. что бы обыватели сами б Черепкова и не убрали. Да и вообще пусть своей партией ругит - флаг ему в руки.

  • Псевдоним11:37, 14.03.2013#

    и опять едрилы

  • Псевдоним13:41, 12.03.2013#

    этот козел опять хочет попиариться, а потом типа бомба взорвалась и в столицу

  • Псевдоним14:01, 12.03.2013#

    Уж больно он уже старый, пора на пенсию, дорогу молодым!

  • Псевдоним11:41, 14.03.2013#

    А какая разница какой возраст. Мировую историю и политику поизучайте. Сколько замечательных лидеров в возрасте. А сколько молодых?Да что уж говорить - Чавес вон. . . и здоровье тоже не ахти было. А бензин по 5 центов)))

  • доктор23:02, 24.05.2013#

    Еще добавьте "молодым и зеленым", чтобы быстренько напилили себе на жизнь. . . Они . если что и петрят, но теоретически, или там на квартиру и шубу жене скорей собрать. . . Думаете, будут решать проблемы?! Да за должность будут держаться, чай, не 10 тыс в администрациях зарплаты. . . "Старый конь борозды не испортит, а опыт заменить может только опыт!"

  • Псевдоним14:01, 12.03.2013#

    А мне во время когда управлял Черепков, понравилась ситуация с инопланетянами. Когда Виктор Иванович прятался под столом.

  • доктор23:05, 24.05.2013#

    Сам тоже там был? А сколько заплатили?!

  • Псевдоним14:01, 12.03.2013#

    Виктор Иваныч, будет очень здорово, если Вы вернетесь в наш родной город! Я за Вас! У меня даже настроение поднялось от такой доброй новости!

  • доктор23:06, 24.05.2013#

    Баба-Яга - "за"!

  • Неедрос15:17, 12.03.2013#

    А я хоть за марсианина, главное-чтоб не Едрилл!

  • Псевдоним15:23, 12.03.2013#

    Возраст в данном случае возможно не минус, а плюс. Помимо подтвержденного им делами желания работать на город, прибавляются и возрастные амбиции о памяти у потомков. Конечно определенная команда за ним стоит. Без этого не бывает. Но все-таки генерально он будет работать на город. И если уж он нашел деньги и применил на реконструкцию дорог города в 90-е годы, то сейчас и подавно найдет и применит. И объективно за мои 35 лет проживания во Владивостоке, Черепков единственный градоначальник, масштабно и конкретно занимавшийся городом и улучшением жизни в нем. Другие так, по мелочам, от случая к случаю(от выборов до выборов), и к тому же ". . . . по карманам тырили".

  • ДедЛемур15:26, 12.03.2013#

    Нина-а-ада-а-а!!! Кто знает историю Черепкова не из СМИ меня поймёт.

  • Александр11:54, 14.03.2013#

    Дедлемур правокатор.

  • vat20:02, 12.03.2013#

    Виктор Иванович! Вперёд и только вперёд!

    vat
  • псевдоним11:09, 14.03.2013#

    Череп давай . город за тебя . все на выборы . Единственный норм чел . не ворюга ссука

  • Казлевич11:59, 14.03.2013#

    у вас мания веоличия, кого вы за весь город вопите. На фиг нужен этот - вечный скандал.

  • Псевдоним12:03, 14.03.2013#

    Думаю он за многих кроме вас с вашей ЕР.

  • доктор23:08, 24.05.2013#

    А Казлевич всегда всех в попку целует и со всем соглашается?!

  • Баба-Яга23:10, 24.05.2013#

    Ой, мудрая мысль - насолить подонкам. . .

  • Лялька11:10, 14.03.2013#

    Проголосуем. . . Очень уж хочется подгадить нынешним властям. Пусть посуетятся. )))))

  • Псевдоним11:19, 14.03.2013#

    ВИЧ - народ за тебя!

  • ПсевдонимВиктор11:30, 14.03.2013#

    А что, есть смысл. . .

  • Псевдоним11:46, 14.03.2013#

    Это будет цирк!!!

  • Псевдоним11:46, 14.03.2013#

    А как он пачками машины возил, да шубы жены продавал уже не помните? Он маразматик. Если его поддерживаете, значит глупы и форменные неудачники.

  • Псевдоним11:49, 14.03.2013#

    Господи ЛЮДИ!!! Придите в себя! Вы ЗАБЫЛИ затопленные переходы, тотальное безденежье в семьях бюджетников, "не выезд" скорых по причине ОТСУТСТВИЯ бензина и лекарств и еще многое др. Очнитесь, какие дороги ???Вы о чем? ВЧ-это утопия. .

  • киборг11:55, 14.03.2013#

    вы государственные обязательства на город зачем перебрасываете? бюджетникам с чего бы мер платил? скорая тогда тоже была не города, а края. к ельцину- путину да к толстошеину- наздратенко все вопросы. а вич на деньги города при полной анархии в стране, еще строить умудрялся

  • Псевдоним11:59, 14.03.2013#

    А где-то в те времена лучше было? А Делалось немало. Напомните мне - бюджетники стали жить хорошо? Все до единого, даже не приближенные к телу?)))) То то у меня знакомая в менеджеры ушла работать с бюджета, чтобы за квартиру съемную платить.

  • пресс19:43, 14.03.2013#

    Ты что то попутал, в то время бюджетники были федеральные, причем тут ВИЧ, А переходы как раз он строил и развязки и объездные дороги. Что память жиром заплыла?

  • киборг11:49, 14.03.2013#

    Иваныч давай! Гэть москалив з Приморью!

  • Казлевич12:00, 14.03.2013#

    ну вы даете и как давно Череп во Владике жил, он давно москаль.

  • Псевдоним11:57, 14.03.2013#

    Верните трамваи!

  • Псевдоним11:58, 14.03.2013#

    Виктор Иванович единственный честный мэр. Честно выбранный на честных (тогда ещё) выборах. Было бы очень полезно для города снова избрать его мэром. Но, посмотрим, что власть воровская предпримет для препятствия ему в этом.

  • Псевдоним12:07, 14.03.2013#

    Читаешь комменты и диву даешься, до чего обнаглела ЕР. На столкьо нагло обливать грязью в комментах стоющего человека. У себя при этом в глазу не бревно - лес. Жутко читать этот черный пиар. Совести у людей нет, плюют откровенно в лицо и прямо в глаза уже не стесняясь говорят - воруем и будем воровать, а вы терпите, зачем вам перевороты? За стабильность! Уроды

  • Псевдоним12:13, 14.03.2013#

    Кто там про невыезды скорых?А вы в курсе о нынешнем положении в этом?В курсе, что по неким причинам принято решение об ограничении выезда скорой помощи во Владивостоке!Только на определенные случаи типа аварий, драки с нанесением повреждений с угрозой для жизни и т. д. По радио передали неделю назад. А ВИЧ отстаивал интересы города в плане траты городских денег туда, где должен был работать федеральный бюджет. Вот вы за электричество, воду и пр. вместо соседа не будете-же платить?ВИЧ наверное как руководитель очень неудобен подчиненным, но для города полезен.

  • brodayga12:28, 14.03.2013#

    Я только за Черепкова! Сейчас весь город пользуется плодами его труда. Реакцию молодежи понять можно, в то время их использовали для борьбы с Черепковым под руководством руководителей институтов, которые направляли своих студентов на акции протеста, что бы помешать строительству дорог и развязок в нашем городе. Зато сейчас все пользуются и только радуются. Если бы у Черепкова был такой бюджет как у Пушкарева, то я думаю, Владивосток изменился бы координально, и на оборот, Пушкареву бюджет Черепкова. Вот тогда можно было бы и сравнить, кто и как управляет.

  • Псевдоним12:30, 14.03.2013#

    Ребята вы что какой в ж . . . . . ВИЧ . Вспомните времена когда был ВИЧ без света и воды сидели сутками только дискотеки на набке и Крэзи бесплатно устраивал. Игорек нормальный мэр !!!!!!

  • Псевдоним12:50, 14.03.2013#

    Игорек? Что за манера пошла. Президент к журналистам на ты. Мэры у нас Игорьки.

  • пресс19:47, 14.03.2013#

    Без света сидели про Толстошеине, не путай сынок

  • Псевдоним12:32, 14.03.2013#

    Куда этот маразматик лезет??? Сиди в Москве спокойно!!!

  • Псевдоним13:12, 14.03.2013#

    Да помню. Тесть лежал в 100 койке. Шла бюджетная "война", скорой город денег не давал. Спрашиваю у тестя (противника ВИЧ):"А как тут с выплатой зарплаты персоналу?"Ответ:выплачивается точно в срок. Помню как при сменщике ВИЧ Толстошеине каждый вечер без света сидели. Подчеркиваю:каждый. В одно и тоже время. Только в тех домах, которые не связаны с официальными учреждениями. Сидишь и смотришь как напротив люди при свете живут. При Черепкове такого не помню. Так что хорошо-бы не передергивать факты некоторым "памятливым".

  • Псевдоним10:50, 15.03.2013#

    Да о чем вы говорите, господин Черепков нас тоже по честному ограбит. Мне его личико никогда не нравилось. Ибо во власти всегда были и есть одни проходимцы.

  • Псевдоним14:28, 16.03.2013#

    Если черепа каким-то боком допустят до выборов, то он попедит-100проц, по крайней мере в чистую еще ни разу не проигрывал, а секрет его успеха прост-он из народа, а не какой-то там человек кремля который служит только в угоду себе и кремлю, счас есть еще такой самсонов, но он пока не настолько популярен, проблема всех этих кандидатов от народа в том что они не хотят договариваться с другими ребятами из власти-а там свои понятия-вот их и снимают или потом выносят из своих кабинетов.

  • Псевдоним10:13, 18.03.2013#

    ВИЧу - главное пиар и скандал любой ценой. После 2000 года он в каких нибудь выборах, кроме Гос Думы доходил до победы. Снимали с выборов по замечаниям допущеным самим ВИЧем. А сам поднимал шум что враги сняли. Смысл этого человека найти врага и обвинить в своих просчетах. Н Е В Е Р Ю ему.

  • Псевдоним19:50, 18.03.2013#

    Кто хочет такого мэра?http://primamedia. ru/news/politics/18. 03. 2013/263896/sin-eks-mera-vladivostoka-obvinil-ottsa-v-domashnem-nasilii. html

  • Псевдоним19:51, 18.03.2013#

    http://primamedia. ru/news/politics/18. 03. 2013/263896/sin-eks-mera-vladivostoka-obvinil-ottsa-v-domashnem-nasilii. html

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