Виктор Черепков рассчитывает на победу в выборах главы Владивостока

Еще не объявленные выборы главы Владивостока обещают стать традиционно владивостокскими с некоторым ностальгическим налетом демократии девяностых годов.

Так, экс-глава Владивостока Виктор ЧЕРЕПКОВ будет выставлять свою кандидатуру на предстоящих в сентябре 2013 года выборах главы столицы Приморья, об этом он сообщил корреспонденту deita.

Более того, как стало известно «ЗР» из конфиденциальных источников, Виктор Черепков уже дал согласие на участие в культурном проекте Приморской краевой библиотеки имени Горького «Личности». Встреча в рамках этого проекта с экс-мэром, экс-депутатом Госдумы и вероятным претендентом на освобождающийся в Сером доме пост состоится в апреле.

Досье: Первым гостем проекта «Личности» был председатель Законодательного Собрания Приморья, руководитель общественного совета содействия развития библиотечного дела Виктор ГОРЧАКОВ. Очередная встреча состоится 12 марта. Гостем проекта станет первый в новейшей истории Приморья избранный глава исполнительной власти края, бывший Генконсул РФ в Сан-Франциско, ныне директор Школы региональных и международных исследований ДВФУ Владимир КУЗНЕЦОВ.

Таким образом, приезд во Владивосток Виктора Черепкова не за горами. Сейчас он предпринимает очередную попытку зарегистрировать в Министерстве юстиции партию «Свобода и Народовластие», основателем которой он является. Все предыдущие попытки зарегистрировать партию не удались.

«Партия существует уже 11 лет, в ней 230 тысяч членов, а Минюст уже несколько лет не регистрирует ее. Сейчас дело находится в суде. Партия провела очередной съезд. Понятно же, почему «Свободу и Народовластие» не регистрируют. По-настоящему оппозиционные партии они не регистрируют», - рассказал в интервью агентству Виктор Черепков.

Экс-мэр Владивостока не исключает возможность того, что баллотироваться на выборах главы Владивостока ему придется от другой политической партии либо в качестве самовыдвиженца собирать подписи жителей города. В любом случае он намерен участвовать в выборах главы Владивостока и рассчитывает на победу.

Ольга ЖУРМАН, газета "Золотой Рог", Владивосток.