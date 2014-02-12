Пункт базирования военных кораблей возводит Спецстрой России во Владивостоке

Первая свая основного причала для базирования вертолетоносцев «Владивосток» и «Севастополь» типа «Мистраль» была забита в ходе рабочей поездки Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу во Владивосток.

Глава военного ведомства лично проконтролировал выполнение работ по строительству будущего пункта базирования современных кораблей в бухте Малый Улисс. Стратегические объекты, возводимые здесь силами 4-го Главка Спецстроя России, должны будут в обозримом будущем принять поступающие на вооружение Тихоокеанского флота вертолетоносцы и корабли новых проектов, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе.ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой при Спецстрое России".

При осмотре объектов Министра сопровождали директор Спецстроя России Александр Волосов и командующий Тихоокеанским флотом вице-адмирал Сергей Авакянц. О завершении подготовительных работ и готовности строителей к началу непосредственного сооружения причала доложил начальник 4-го Главка Спецстроя России Михаил Ташлык. «Ровно год назад Вы отдали команду на установку первой сваи причального фронта на Камчатке, теперь в Вилючинске развернуты и полным ходом идут работы в соответствии с графиком», - сообщил он. В бухте предварительно был выполнен большой объем работ по очистке акватории и инженерной подготовке к началу строительно-монтажных работ.

Причальная линия, на которой спецстроевцы проведут целый комплекс работ по строительству и реконструкции, протянулась более чем на два с половиной километра. Начальный этап строительства комплекса должен быть завершен к 30 сентября следующего года, второй этап – к 30 декабря 2017 года, когда пункт базирования будет полностью готов к эксплуатации. Руководство Спецстроя России заверило Министра обороны, что столь ответственное строительство будет осуществляться в строгом соответствии с планом работ, в установленные сроки и с высоким качеством.

Затем руководитель военного ведомства оценил ход строительства Президентского кадетского училища в столице Приморского края, бассейна Тихоокеанского военно-морского института, Владивостокского филиала Военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия», а также осмотрел военный санаторий «Океанский», реконструкция которого была проведена Главным управлением Спецстроя России по территории Дальневосточного федерального округа (Дальспецстрой).



На территории Президентского кадетского училища во Владивостоке Дальневосточный главк Спецстроя России возведет 2 спальных корпуса на 240 и 320 мест, столовую на 560 мест, площадки и сооружения для отдыха и занятий спортом. Представители Дальспецстроя рассказали Министру о ходе работ на объектах.

Также руководители осмотрели бассейн Тихоокеанского военно-морского института, реконструируемый Спецстроем России. На данный момент на объекте заканчивается демонтаж стен, после этого будет выполнена замена и усиление части наружных кирпичных стен и покрытия, устройство вентилируемого фасада с облицовкой керамогранитом, водоподготовка и устройство ванны из нержавеющей стали по современной технологии.

При посещении Владивостокского филиала Военно-морской академии руководители осмотрели площадки будущего строительства и здания, подлежащие ремонту. Возведение новых лабораторных корпусов и реконструкция существующей материальной базы военного ВУЗа позволят повысить качество подготовки офицеров флота. Работы планируется завершить летом 2015 года.

ZRPRESS.RU, Владивосток.