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Владимир Путин: При подготовке международных мероприятий необходимо опираться на успешный опыт саммита АТЭС во Владивостоке
Президент России Владимир Путин рекомендовал Министерству иностранных дел РФ использовать успешный опыт подготовки и проведения саммита АТЭС во Владивостоке при организации международных мероприятий. Об этом Владимир Путин заявил 11 февраля в ходе встречи с руководством и сотрудниками Министерства иностранных дел РФ, приуроченной ко Дню дипломатического работника.
«Опираясь на успешный опыт, полученный в ходе подготовки и проведения саммита АТЭС во Владивостоке, нужно столь же ответственно подойти к организации у нас мероприятий «Группы двадцати», а затем и «Большой восьмерки», объединения БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества», - сообщил Президент РФ.
Владимир Путин подчеркнул, что на МИД ложится серьезная нагрузка по содержательному наполнению российских председательств.
Cаммит АТЭС состоялся в сентябре 2012 года на острове Русский во Владивостоке. Представители 21 страны АТЭС по итогам саммита приняли итоговую декларацию, в которой подтвердили свою приверженность борьбе с коррупцией, сокращению дисбалансов путем укрепления государственных финансовых систем. Участники форума договорились также о принятии согласованных мер по снижению цен на продовольствие, защите окружающей среды и борьбе с протекционизмом.
Как отметил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, делегация из Приморья проявила себя на самом высоком уровне, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
«Доказательством хорошей работы является подписание ряда соглашений системного характера. Это говорит о том, что у инвесторов есть интерес к Приморскому краю», - сообщил Владимир Миклушевский.
Губернатор Приморья также подчеркнул, что Владивосток и в дальнейшем может стать площадкой для крупных международных мероприятий в АТР. Примером этому стал прошедший в январе Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум, площадкой для которого, как и для саммита АТЭС, стал кампус ДВФУ.
«Сегодня в крае создана инфраструктура для проведения мероприятий мирового уровня. Важно, что президент России Владимир Путин принял решение оставить в Приморье дорогостоящее оборудование, необходимое для таких мероприятий», - сообщил глава региона.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Я валяюсь! Провели саммит на стройке, как сказал сам Путин, и это считается успешное проведение!