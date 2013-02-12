Владимир Путин: При подготовке международных мероприятий необходимо опираться на успешный опыт саммита АТЭС во Владивостоке

Президент России Владимир Путин рекомендовал Министерству иностранных дел РФ использовать успешный опыт подготовки и проведения саммита АТЭС во Владивостоке при организации международных мероприятий. Об этом Владимир Путин заявил 11 февраля в ходе встречи с руководством и сотрудниками Министерства иностранных дел РФ, приуроченной ко Дню дипломатического работника.

«Опираясь на успешный опыт, полученный в ходе подготовки и проведения саммита АТЭС во Владивостоке, нужно столь же ответственно подойти к организации у нас мероприятий «Группы двадцати», а затем и «Большой восьмерки», объединения БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества», - сообщил Президент РФ.

Владимир Путин подчеркнул, что на МИД ложится серьезная нагрузка по содержательному наполнению российских председательств.

Cаммит АТЭС состоялся в сентябре 2012 года на острове Русский во Владивостоке. Представители 21 страны АТЭС по итогам саммита приняли итоговую декларацию, в которой подтвердили свою приверженность борьбе с коррупцией, сокращению дисбалансов путем укрепления государственных финансовых систем. Участники форума договорились также о принятии согласованных мер по снижению цен на продовольствие, защите окружающей среды и борьбе с протекционизмом.

Как отметил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, делегация из Приморья проявила себя на самом высоком уровне, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«Доказательством хорошей работы является подписание ряда соглашений системного характера. Это говорит о том, что у инвесторов есть интерес к Приморскому краю», - сообщил Владимир Миклушевский.

Губернатор Приморья также подчеркнул, что Владивосток и в дальнейшем может стать площадкой для крупных международных мероприятий в АТР. Примером этому стал прошедший в январе Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум, площадкой для которого, как и для саммита АТЭС, стал кампус ДВФУ.

«Сегодня в крае создана инфраструктура для проведения мероприятий мирового уровня. Важно, что президент России Владимир Путин принял решение оставить в Приморье дорогостоящее оборудование, необходимое для таких мероприятий», - сообщил глава региона.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.