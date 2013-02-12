Коммунисты Приморья назвали три кандидатуры на пост мэра Владивостока

Коммунисты Приморского края активно готовятся к сентябрьским выборам мэра Владивостока. Известный политик Артем САМСОНОВ - наиболее вероятный кандидат на должность главы администрации Владивостока от КПРФ, уверяет «ЗР» источник в партии.

Но у претендента мощные противники как вне, так и внутри партии, которые в противовес двинули коммуниста-тяжеловеса Владимира БЕСПАЛОВА. Третьим в их компании стал Олег ВЕЛЬГОДСКИЙ. Вполне возможно, что победитель внутрипартийной борьбы определится уже в ближайшие дни на пленуме горкома КПРФ.

Напомним, действующий глава администрации Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ был избран 18 мая 2008 года на досрочных выборах. Они были назначены в связи с тем, что суд, решение которого вступило в силу 20 февраля 2008 года, приговорил прежнего мэра Владимира НИКОЛАЕВА к 4,5 годам заключения условно за превышение и злоупотребление полномочиями.

Полномочия Игоря Пушкарева заканчиваются весной этого года. Однако Госдума в сентябре 2012 года приняла закон о едином дне голосования, которым стало второе воскресенье сентября. В 2013 году оно выпадает на 8 сентября.

Коммунисты намерены взять реванш на нынешних выборах. Они убеждены, что смогут победить и, уж во всяком случае, получить значительно более высокий результат, чем в 2008 году, когда Игорь Пушкарев победил уже в первом туре, собрав 61 тыс. голосов, то есть около 57%. Тогда кандидат от КПРФ Геннадий ТУРМОВ занял второе место с результатом 32,8% голосов. За Владимира ГИЛЬГЕНБЕРГА проголосовали 6,3 тысячи человек (5,8%), за Сергея ТАТАРНИКОВА - 1,7 тысячи человек (1,6%).

Первичные организации Владивостокского отделения КПРФ в кандидаты на должность главы администрации краевого центра Приморья предложили трех человек: Владимира Беспалова, Олега Вельгодского и Артема Самсонова.

Владимир Беспалов родился в Хабаровске в 1950 году. С 1972 года работал в Приморье на промышленных предприятиях Арсеньева. С 1999 по 2006 годы - глава муниципального образования Арсеньева, глава Арсеньевского городского округа. Сейчас является депутатом Законодательного Собрания Приморского края второй срок подряд, начиная с октября 2006 года. В ноябре 2006 года избран первым секретарем Владивостокского городского комитета КПРФ. Женат, имеет взрослую дочь.

Олег Вельгодский родился 17 мая 1966 года во Владивостоке. В 1986 году окончил Владивостокское мореходное училище Министерства рыбного хозяйства по специальности «электромеханик». Работал на добывающих судах типа СТР в компании «Дальморепродукт». В 1998 году заочно окончил Омский государственный университет путей сообщения по специальности «Локомотивы. Тепловозы». С 1998 года работал в различных компаниях города Владивостока на руководящих должностях. С 2008 года стал активным участником политических протестных акций. Победил на дополнительных выборах в думу Владивостока 10 октября 2010 года. Заместитель руководителя фракции КПРФ в думе г. Владивостока, член комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности. Женат, имеет троих детей.

Артем Самсонов - самый молодой из претендентов. Родился во Владивостоке в 1974 году. Отец - профессор, доктор технических наук, мать - экономист. Оба в настоящее время на пенсии. В 1996 году окончил Дальневосточный государственный технический университет по специальности «Прикладная математика», получив диплом инженера-математика. С 1993 по 1995 год совмещал учебу с работой учителя информатики в УПК Ленинского района г. Владивостока. С 1995 года занимался разработкой программного обеспечения для обслуживания расчетных пластиковых карт. Работал программистом в ООО «Сфера – кард», ведущим экономистом в ОАО АКБ «Первый приморский коммерческий банк», техническим директором в ООО «Авто – Карт». В 2000 году организовал компанию ПИОНЕР, которая занимается автоматизированием деятельности предприятий на базе системы бухгалтерских программ 1С. С декабря 2008 принял активное участие в акциях протеста. Вступил в Товарищество Инициативных Граждан России (ТИГР), в составе которого организовал и провел множество различных публичных мероприятий. Принял участие в создании Приморского отделения «Российского Движения за Доступное Дошкольное Образование», а также общественной организации Владивостокских обманутых дольщиков и движения за честные выборы «Реальный выбор». В январе 2009 года вступил в КПРФ. 4 декабря 2011 года избран депутатом Законодательного Собрания Приморского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу №3 в Ленинском районе Владивостока. Секретарь Владивостокского отделения КПРФ. Женат, имеет сына.

Каждый из трех претендентов имеет свои плюсы и минусы. Но, по предварительной информации, самый высокий шанс стать официальным кандидатом в мэры Владивостока от КПРФ имеет на сегодняшний день Артем Самсонов, сообщают «ЗР» источники в Приморском краевом отделении КПРФ.

В эти дни коммунисты проводят опрос, чтобы выяснить популярность каждого из претендентов. В ближайшие дни должно состояться заседание бюро горкома Владивостока. Почти сразу, через несколько дней, соберется Пленум горкома КПРФ, который, как ожидается, оставит лишь одну из трех кандидатур. Решение будет направлено в крайком КПРФ, а оттуда - в Москву. Впрочем, официальное утверждение кандидатуры состоится лишь летом, как ожидается, в июле на партийной конференции. Но это будет лишь формальное утверждение ранее выбранной кандидатуры, утверждают источники «ЗР» в Приморском отделении КПРФ.

Олег ЖУНУСОВ, газета "Золотой Рог".