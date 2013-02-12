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Коммунисты Приморья назвали три кандидатуры на пост мэра Владивостока

12 Февраля 2013, 14:28 | Владивосток

Коммунисты Приморского края активно готовятся к сентябрьским выборам мэра Владивостока. Известный политик Артем САМСОНОВ - наиболее вероятный кандидат на должность главы администрации Владивостока от КПРФ, уверяет «ЗР» источник в партии.

Но у претендента мощные противники как вне, так и внутри партии, которые в противовес двинули коммуниста-тяжеловеса Владимира БЕСПАЛОВА. Третьим в их компании стал Олег ВЕЛЬГОДСКИЙ. Вполне возможно, что победитель внутрипартийной борьбы определится уже в ближайшие дни на пленуме горкома КПРФ.

Напомним, действующий глава администрации Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ был избран 18 мая 2008 года на досрочных выборах. Они были назначены в связи с тем, что суд, решение которого вступило в силу 20 февраля 2008 года, приговорил прежнего мэра Владимира НИКОЛАЕВА к 4,5 годам заключения условно за превышение и злоупотребление полномочиями.

Полномочия Игоря Пушкарева заканчиваются весной этого года. Однако Госдума в сентябре 2012 года приняла закон о едином дне голосования, которым стало второе воскресенье сентября. В 2013 году оно выпадает на 8 сентября.

Коммунисты намерены взять реванш на нынешних выборах. Они убеждены, что смогут победить и, уж во всяком случае, получить значительно более высокий результат, чем в 2008 году, когда Игорь Пушкарев победил уже в первом туре, собрав 61 тыс. голосов, то есть около 57%. Тогда кандидат от КПРФ Геннадий ТУРМОВ занял второе место с результатом 32,8% голосов. За Владимира ГИЛЬГЕНБЕРГА проголосовали 6,3 тысячи человек (5,8%), за Сергея ТАТАРНИКОВА - 1,7 тысячи человек (1,6%).

Первичные организации Владивостокского отделения КПРФ в кандидаты на должность главы администрации краевого центра Приморья предложили трех человек: Владимира Беспалова, Олега Вельгодского и Артема Самсонова.

Владимир Беспалов родился в Хабаровске в 1950 году. С 1972 года работал в Приморье на промышленных предприятиях Арсеньева. С 1999 по 2006 годы - глава муниципального образования Арсеньева, глава Арсеньевского городского округа. Сейчас является депутатом Законодательного Собрания Приморского края второй срок подряд, начиная с октября 2006 года. В ноябре 2006 года избран первым секретарем Владивостокского городского комитета КПРФ. Женат, имеет взрослую дочь.

Олег Вельгодский родился 17 мая 1966 года во Владивостоке. В 1986 году окончил Владивостокское мореходное училище Министерства рыбного хозяйства по специальности «электромеханик». Работал на добывающих судах типа СТР в компании «Дальморепродукт». В 1998 году заочно окончил Омский государственный университет путей сообщения по специальности «Локомотивы. Тепловозы». С 1998 года работал в различных компаниях города Владивостока на руководящих должностях. С 2008 года стал активным участником политических протестных акций. Победил на дополнительных выборах в думу Владивостока 10 октября 2010 года. Заместитель руководителя фракции КПРФ в думе г. Владивостока, член комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности. Женат, имеет троих детей.

Артем Самсонов - самый молодой из претендентов. Родился во Владивостоке в 1974 году. Отец - профессор, доктор технических наук, мать - экономист. Оба в настоящее время на пенсии. В 1996 году окончил Дальневосточный государственный технический университет по специальности «Прикладная математика», получив диплом инженера-математика. С 1993 по 1995 год совмещал учебу с работой учителя информатики в УПК Ленинского района г. Владивостока. С 1995 года занимался разработкой программного обеспечения для обслуживания расчетных пластиковых карт. Работал программистом в ООО «Сфера – кард», ведущим экономистом в ОАО АКБ «Первый приморский коммерческий банк», техническим директором в ООО «Авто – Карт». В 2000 году организовал компанию ПИОНЕР, которая занимается автоматизированием деятельности предприятий на базе системы бухгалтерских программ 1С. С декабря 2008 принял активное участие в акциях протеста. Вступил в Товарищество Инициативных Граждан России (ТИГР), в составе которого организовал и провел множество различных публичных мероприятий. Принял участие в создании Приморского отделения «Российского Движения за Доступное Дошкольное Образование», а также общественной организации Владивостокских обманутых дольщиков и движения за честные выборы «Реальный выбор». В январе 2009 года вступил в КПРФ. 4 декабря 2011 года избран депутатом Законодательного Собрания Приморского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу №3 в Ленинском районе Владивостока. Секретарь Владивостокского отделения КПРФ. Женат, имеет сына.

Каждый из трех претендентов имеет свои плюсы и минусы. Но, по предварительной информации, самый высокий шанс стать официальным кандидатом в мэры Владивостока от КПРФ имеет на сегодняшний день Артем Самсонов, сообщают «ЗР» источники в Приморском краевом отделении КПРФ.

В эти дни коммунисты проводят опрос, чтобы выяснить популярность каждого из претендентов. В ближайшие дни должно состояться заседание бюро горкома Владивостока. Почти сразу, через несколько дней, соберется Пленум горкома КПРФ, который, как ожидается, оставит лишь одну из трех кандидатур. Решение будет направлено в крайком КПРФ, а оттуда - в Москву. Впрочем, официальное утверждение кандидатуры состоится лишь летом, как ожидается, в июле на партийной конференции. Но это будет лишь формальное утверждение ранее выбранной кандидатуры, утверждают источники «ЗР» в Приморском отделении КПРФ.

Олег ЖУНУСОВ, газета "Золотой Рог".

 

Автор: Олег Жунусов
Теги: КПРФ  мэр владивостока  Игорь Пушкарев  глава администрации Владивостока  выборы 



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Комментарии

  • Псевдоним16:14, 12.02.2013#

    Выборы, выборы, кандидаты - пи. . . ры

  • Псевдоним16:17, 12.02.2013#

    А почему не оставить всех кандидатов на выбор?

  • Псевдоним16:21, 12.02.2013#

    Самсонов будет сосать как всегда мужской язык и бегать голым на пляжах. Это его удел.

  • Псевдоним16:34, 12.02.2013#

    Да нормальный мужик Самсонов, с юмором. Это кто-то его очень хочет выставить в темном свете. . .

  • Неголосующий16:37, 12.02.2013#

    За кого голосовать, одно отребье!

  • Псевдоним16:39, 12.02.2013#

    как неожиданно. . .

  • 12316:41, 12.02.2013#

    Пушкарёву только и надо чтобы вы на выборы не пришли

  • х16:42, 12.02.2013#

    выборы пройдут в конспиративном режиме. о них мало кто будет знать, зато на следующий день узнаем что победил он, человек кремля из спасска.

  • Псевдоним17:09, 12.02.2013#

    Уже и так все решено будет Пушкарь не трать деньги зря сделайте на эти деньги чтонибуть для города

  • Псевдоним20017:18, 12.02.2013#

    Не одного достойного.

  • Псевдоним18:21, 12.02.2013#

    А как же Марья Дмитриевна Соловьенко?

  • 1234517:55, 16.02.2013#

    Да-да! Только Мария!

  • 36221:04, 12.02.2013#

    Гоните КПРФ от корыта, они не дадут ОПГ ЕР спокойно пилить.

  • Псевдоним10:12, 13.02.2013#

    Сасмсонова просто выставляют дурачком, но это, конечно, не мэр. это будет управляем всеми, в первую очередь теми же коммунистами. Беспалов, да, это кадр. он и Арсеньевом руководил неплохо

  • Гражданин10:27, 13.02.2013#

    Я за Артемку проголосую, он классный. Знаю его лично. Работали вместе. Порядочный и бошковитый парень. Просто прикормленные СМИ отрабатывают едросовские деньги. А едроссы реально ссат, потому что видят в Самсонове реальную угрозу для себя.

  • Псевдоним10:56, 13.02.2013#

    я за самсонова

  • Псевдоним20:16, 13.02.2013#

    Ну если эти . . даки, то у нас выбора нет. Велик Владивосток, а выбрать не из кого. Из трех зол только Пушкарев . Этот хоть свой карман уже набил. Уже дальше-подавится.

  • Псевдоним14:25, 16.02.2013#

    Согласен, Самсонов с юмором, но из него просто делают идиота!!!! он не самомстоятелен, он депутат лишь благодаря КПРФ, и если б он был на самом деле таким придурком, его б давно тунули бы!!!

  • андрей14:27, 16.02.2013#

    Знаю лично Самсонова, и брата его , он член горизбиркома. очень грамотные пацаны, принципиальные. ну а то что про него рассказывают- не знаю, все ли такие правильные и порядочные?! он ведь не из космоса, и как у каждого из нас есть свои заморочки

  • *****14:28, 16.02.2013#

    я знаком с человеком, которому Артем реально помог как депута-к нему обратились и он отдал свои деньги чтоб поомочь этому человеку. просто отдал свои

  • псевдоним14:29, 16.02.2013#

    ну с зарплаты в 250 тыс. чего бы не отдать свои. . .

  • Псевдоним14:35, 16.02.2013#

    Может, что для Владивостокцев сделает и ворюг прижмет.

  • Владимир 15:06, 16.02.2013#

    Сегодня у господ коммунистов есть множество задач которые им нужно решать, но они этого не поняли и пытаются понять! Нужны ли они нам???

  • 1234517:54, 16.02.2013#

    Только Мария! Именно достаточно буйная бабёнка сможет осадить всю присосавшуюся к кормушке шваль.

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