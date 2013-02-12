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Во Владивостоке обманутые дольщики вышли на центральную площадь
12 Февраля 2013, 09:00 | Владивосток
Около 60-ти обманутых дольщиков провели митинг на Центральной площади Владивостока в воскресенье, 10 февраля.
Собравшиеся в очередной раз требовали от властей Приморья диалога, а от застройщиков - скорейшего заселения в собственные квартиры. На разрешенном митинге собрались дольщики домов по адресам: Кипарисовая, 2, Овчинникова, 17, Зейская, 10/12, Грибоедова, 46, пр-т 100-лет Владивостоку, 100в. Всех митингующих объединяет одна грустная история покупки жилья - деньги за новые квартиры выплачены в полном объеме, а новоселья так и не произошло.
Газета "Золотой Рог".
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Теги: митинг обманутые дольщики
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